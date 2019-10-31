ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ສອງລູກ ຊຶ່ມີທ່າທາງວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ອອກສູ່ທະເລ ຈາກແຄມຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ແລະຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນການຍິງທົດລອງຄັ້ງທີ 12 ຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນປີນີ້.
ການຍິງທົດລອງດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ເພີ້ມຄວາມກົດດັນກ່ອນໜ້າເສັ້ນຕາຍທ້າຍປີໃຫ້ສະຫະລັດປ່ຽນວິທີໃນການເຈລະຈານິວເຄລຍທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ. ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເຕືອນສະຫະລັດວ່າ ມັນຈະ “ເປັນຄວາມຜິດພາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ” ຖ້າສະຫະລັດຫາກບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ເສັ້ນຕາຍດັ່ງກ່າວ.
ລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກເຂດຊັນຈອນໃນແຂວງພີຢົງການໄດ້ເດີນທາງໄປປະມານ 370 ກິໂລແມັດ ໃນລະດັບສູງເຖິງປະມານ 90 ກິໂລແມັດ ອີງຕາມກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້.
ຖະແຫຼງການ ຂອງເສນາທິການຮ່ວມກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ “ການກະທຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີແລະພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢຸດເຊົາໃນທັນທີ.” ສ່ວນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ສະແດງ “ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງແຮງ” ກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟນີ້ອາດເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກລົງໃສ່ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງກວມເອົາບໍລິເວນ 370 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກຊາຍຝັ່ງຂອງຕົນ.