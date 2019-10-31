ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ຄາດວ່າ ຈະຮັບຮອງເອົາຍັດຕິສະບັບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອກຳນົດຂັ້ນຕອນຢ່າງເປັນທາງການວ່າກຳມະການໃດຈະສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ສືບສວນກ່ຽວກັບວ່າປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຄວນຖືກຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີຫຼືບໍ່.
ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການແບ່ງແຍກຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ລະຫວ່າງງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຊຶ່ງພວກຜູ້ນຳຂອງພັກໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງນຳສະເໜີຍັດຕິແບບນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ກຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນຍັງຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການສືບສວນນັ້ນວ່າເປັນຂັ້ນຕອນ ທີ່ປິດລັບຫຼາຍເກີນໄປ ແລະບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີບົດບາດແບບສະເໝີພາບ.
ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນຈົດໝາຍ ທີ່ສົ່ງໄປຫາສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ “ພວກເຮົາພວມເອົາບາດກ້າວນີ້ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມສົງໄສໃດໆວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳອາດກັກເອກກະສານ ຂັດຂວາງການໄປໃຫ້ການຂອງພະຍານ ບໍ່ເຄົາລົບອຳນາດທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນການຮຽກໂຕໄປໃຫ້ການ ຫຼືຍັງສືບຕໍ່ຂັດຂວາງສະພາຕ່ຳ ຫຼືບໍ່.”
ຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາສູງ ທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ ກ່າວວ່າ ຍັດຕິດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນຍັງຫ່າງໄກຫລາຍ” ທີ່ຈະນຳເອົາຄວາມເປັນທຳ ແລະຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ ມາສູ່ການສືບສວນ.
ທ່ານແມັກຄອນແນວ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈດີວ່າ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວ ທີ່ຈະທຳການຟ້ອງຮ້ອງ ເມື່ອຫຼາຍໆປີກ່ອນ ແຕ່ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງລະບົບຍຸຕິທຳພວກເຮົາ ບໍ່ໄດ້ລະເຫີຍໄປຍ້ອນວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດໃນວໍຊິງຕັນ ໄດ້ເຮັດການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປແລ້ວ.”
ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຄະນະກຳມະການສືບລັບ ຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ແລະຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານເປີດຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບປິດລັບ ຈາກພວກນັກການທູດ ແລະເຈົ້າໜາທີ່ອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານພວມສືບສວນເບິ່ງວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳຄວນຖືກຟ້ອງຮ້ອງຫຼືບໍ່ ທີ່ຂໍຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ຄືຢູເຄຣນ ຊອກຫາຈັບຜິດຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມພະຍາຍາມໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ.
ຍັດຕິສະບັບນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລີ້ມເຄື່ອນໄຫວ ໄປສູ່ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບເປີດກວ້າງຕໍ່ປະຊາຊົນ ໂດຍໃຫ້ຄະນະກຳມະການສືບລັບ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ກໍຈະອອກລາຍງານສະບັບນຶ່ງກ່ຽວກັບການພົບເຫັນຂອງຕົນ ແລະສະເໜີແນະໃຫ້ຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະສະເໜີໃຫ້ມີການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳ ໂດຍສະພາຕ່ຳຄົບຄະນະຫຼືບໍ່.
ຄະນະກຳມະການເຫຼົ່ານີ້ ມີກຳນົດທີ່ຈະຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ຈາກທ່ານທິໂມທີ ມໍຣິສສັນ ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຣັດເຊຍ ແລະຢູໂຣບຂອງທ່ານທຣຳ ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຈົນເທົ່າທ່ານລາອອກໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງລັດຖະບານ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກທ່ານຢາກຟັງຄຳໃຫ້ການ ຂອງອະດີດທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນໂບລຕັນ ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານໄປໃຫ້ການໃນອາທິດໜ້າ.