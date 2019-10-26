ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານອານໂຕນິໂອ ກິວເຕເຣສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກຜູ້ນຳທັງຫຼາຍຮັບຟັງບັນຫາປະຊາຊົນຂອງຕົນໃນຂະນະທີ່ການປະທ້ວງ ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ຕາມຫົວເມືອງແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ວ່າ ໄດ້ມີການຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕື່ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນແລະການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ສັນຍາປະຊາຄົມ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງ ບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຄວາມຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານການເມືອງ ການຈຳແນກກີດກັນ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ນັ້ນວ່າ ເປັນບັນຫາທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນພາກັນປະທ້ວງ.
ທ່ານກິວເຕເຣສ ກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນແບບສະເໝີພາບ ຮວມທັງໃນດ້ານສັງຄົມ ເສດຖະກິດ ແລະລະບົບການເງິນ ທີ່ເປັນຜົນດີສຳລັບທຸກໆຄົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ມີການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະມີສິດມີສຽງໃນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດໃນປີນີ້ ທີ່ກວມເອົາເກືອບທຸກໆທະວີບ.
ຢູ່ຮົງກົງ ພວກປະທ້ວງໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ມາແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສົ່ງຜູ້ຕ້ອງສົງໄປໄປຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ຮົງກົງໄດ້ຖືກໂອນມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຈີນນັບແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຖອນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແຕ່ຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງພວກປະທ້ວງ ຍັງບໍ່ເບົາບາງລົງເລີຍ.
ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ເລບານອນໃນອາທິດແລ້ວຫຼັງຈາກລັດຖະບານໄດ້ບໍລິຫານງານແບບຜິດພາດ ເພື່ອຄວບຄຸມໄຟປ່າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ມາ ກໍໄດ້ປະກາດການເກັບພາສີ ຕໍ່ WhatsApp ຊຶ່ງເປັນການໃຊ້ໂທລະສັບທາງອິນເຕີແນັດ.