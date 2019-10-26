ມີການໂຈມຕີ ທີ່ສົງໄສວ່າເປັນຂອງສະຫະລັດ ໃສ່ຄ້າຍແຫ່ງນຶ່ງຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ໃນເຂດພັນແລນຂອງໂຊມາເລຍ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການຄົນນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາໂຊມາເລຍ ໂດຍບໍ່ບອກຊື່ ເວົ້າວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ສົງໄສວ່າເປັນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 4 ລູກ ໃສ່ບໍລິເວນພູຜາ ໃກ້ໆກັບບ້ານອາເມຣາ ທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກປະມານ 150 ກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງເມືອງໂບຊາໂຊ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ “ທຳອິດ ພວກເຮົາໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງເຮືອບິນ ທີ່ບິນໃນລະດັບຕ່ຳ ຜ່ານເຂດພູຜາດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ມາກໍໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດຢ່າງແຮງດັງຂຶ້ນ ຫ່າງກັນປະມານ 15 ນາທີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍມີຄວັນໄຟສີດຳກຸ້ມຂຶ້ນຈາກພູໜ່ວຍນັ້ນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງພັນແລນ ທີ່ວີໂອເອຕິດຕໍ່ໄປຫາ ກ່າວວ່າ ຕົນກໍໄດ້ຍິນຂ່າວນີ້ຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຫັນໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ພວມມີການຊັ່ງຊາຕີລາຄາ ແລະເກັບກຳລາຍລະອຽດຢູ່.
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທີ່ແທ້ຈິງໃນການໂຈມຕີ ແລະຜູ້ໃດເປັນຜູ້ທຳການໂຈມຕີນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ກັນເທື່ອ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮູ້ກັນດີວ່າ ເປັນບ່ອນຫຼົບລີ້ຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມໃນໂຊມາເລຍ ຊຶ່ງໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍໆເທື່ອມາແລ້ວໃນປີນີ້.