ຢູ່ທົ່ວພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ຫຼັງຈາກປ້ອມແລະຄ້າຍທະຫານແຫ່ງຕ່າງໆຫວ່າງເປົ່າລົງຫຼືບໍ່ກໍຖືກທຳລາຍລຸນຫຼັງທີ່ວໍຊິງຕັນໄດ້ຖອນກຳລັງຂອງຕົນອອກຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ປະຖິ້ມພັນທະມິດຊາວເຄີດນັ້ນ ຜົນສະທ້ອນ ກໍໄດ້ເລີ້ມເປັນທີ່ປະຈັກ ໃນຮູບລົດຫຸ້ມເກາະລຳລຽງພົນຂອງຣັດເຊຍ.
ການສົ່ງກຳລັງໄປເສີມ ອີງຕາມສື່ມວນຊົນຣັດເຊຍແລ້ວ ແມ່ນໄປຮອດໃນວັນສຸກວານນີ້ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍສາລະວັດທະຫານຣັດເຊຍ 300 ຄົນແລະລົດຫຸ້ມເກາະ 20 ຄັນ ທີ່ກະກຽມຈະຖືກສົ່ງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຕາມຊາຍແດນຊີເຣຍທີ່ຕິດກັບເທີກີອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມົສກູໄດ້ເຈລະຈາເພື່ອຍຸຕິການສູ້ລົບກັບກຳລັງຊາວເຄີດຊຶ່ງມາເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ຍັງໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກສະຫະລັດ.
ສື່ມວນຊົນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານດມີຕຣີ ແພັດຄັອບ ທີ່ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດໄດ້ເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງພວກຊາວເຄີດ ໃນໄລຍະເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ປະຖິ້ມຊາວເຄີດ ແລະໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ຍ ແມ່ນທໍລະຍົດຕໍ່ພວກເຂົາ.”
ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊິລສ໌ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດແມ່ນຍັງມີຄວາມສົງໄສບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຂອງມົສກູ ຊຶ່ງພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນກ່າວວ່າ ເປັນການສະແດງກຳລັງເພື່ອຊ່ວຍໃນການຝັງແໜ້ນບົດບາດຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງຂົງເຂດ.
ທ່ານມາກ ແອັສເປີ ກ່າວຕໍ່ພວກແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຢູ່ນະຄອນບຣັສເຊິລສ໌ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຈາກອົງການເນໂຕ້ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນກັນໃນ 6 ເດືອນຂ້າງໜ້າວ່າ ຣັດເຊຍຈະເປັນຈັ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນເທີກີຕິດກັບຊີເຣຍແລະພວກເຮົາຈະໄດ້ມອງເຫັນວ່າ ມັນມີຜົນ ກະທົບແນວໃດຕໍ່ຣັດເຊຍ ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ກາລະເວລາຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຣັດເຊຍຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼືບໍ່.”
ສ່ວນຢູ່ວໍຊິງຕັນ ທຳນຽບຂາວ ກໍໄດ້ອອກຄຳເຕືອນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັງເຄຣັມລິນ ບໍ່ໄດ້ເປັນໄປແບບບໍ່ມີໃຜຮູ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຈັບຕາເບິ່ງຣັດເຊຍຢ່າງລະມັດລະວັງ ພວກເຂົາຢູ່ບ່ອນໃດ. ພວກເຮົາໄດ້ເຕືອນເພື່ອນມິດຂອງເຮົາໃນເທີກີ ແລະປະເທດອື່ນໆ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ.”