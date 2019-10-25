ລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ອາດຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອນຳເອົາລົດເກົ່າທີ່ແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນ ໄປແລກກັບລົດໃໝ່ທີ່ແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າ ຊຶ່ງເປັນພະລັງງານທີ່ສະອາດ ພາຍໃຕ້ແຜນການທີ່ນຳສະເໜີໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ.
ທ່ານຊູເມີ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການ ມູນຄ່າ 460 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນຕອນແລງ ວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນຈະ “ນຳເອົາລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍພະລັງງານສະອາດມາສູ່ຫົວເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວອາເມຣິກາ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດຢູ່ໃນທ່າທີ ກາຍເປັນຜູ້ນຳຂອງໂລກ ໃນການຜະລິດລົດໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ.”
ແຜນການຂອງທ່ານຊູເມີ ຈະສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບຂີ່ຊາວອາເມຣິກັນ ຜູ້ລະຫຼາຍພັນໂດລາ ເພື່ອນຳເອົາລົດເກົ່າທີ່ແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນ ໄປແລກເອົາລົດໄໝ່ ສ້າງໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າ ຮາຍບຣິດ ຫຼືໄຮໂດເຈັນແຊລ. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກເຫັນສະຫະລັດຢຸດເຊົາການໃຊ້ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນທີ່ມາຈາກຊາກພືດແລະສັດ ພາຍໃນເວລາສິບປີ.
ມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ວ່າ ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນ ມີສ່ວນພາໃຫ້ໂລກຮ້ອນເອົ້າ ແຕ່ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສະອາດກວ່າ ຫຼືລົດທີ່ສາມາດປ່ຽນໄປມາໃນການແລ່ນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າແລະນ້ຳມັນນັ້ນ ແມ່ນຍັງແພງເກີນໄປໂພດສຳລັບຜູ້ຂັບຂີ່ຫຼາຍໆຄົນ.
ທ່ານຊູເມີກ່າວວ່າ ພ້ອມກັບການໃຫ້ເງິນສິນນ້ຳໃຈສຳລັບຄົນຂັບແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ມີການໃຊ້ເງິນອີກຈຳນວນນຶ່ງເພື່ອສ້າງສະຖານີສາກໝໍ້ໄຟສຳລັບລົດ ແລະບໍລິສັດເຮັດລົດຊື້ອຸບປະກອນໃໝ່ຕ່າງໆ.
ທ່ານຊູເມີບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ແຜນການຂອງທ່ານຈະເອົາເງິນມາແຕ່ໃສ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານເວົ້າວ່າ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍໆກຸ່ມ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ແຜນການຂອງທ່ານແລ້ວ ພ້ອມໆກັບບໍລິສັດເຈເນຣັນມໍເຕີ້ແລະບໍລິສັດຟອດ.