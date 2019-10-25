ພວກວາງແຜນໃນກອງທັບສະຫະລັດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເພື່ອປົກປ້ອງບໍ່ນ້ຳມັນໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ຈາກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມແລະກຸ່ມທີ່ອາດຈະເປັນສັດຕູອື່ນໆ ພ້ອມທັງການກະກຽມທີ່ສົ່ງອຸບປະກອນໄປຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນເປັນຄວາມຈິງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່າວໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດພວມເຮັດວຽກ ເພື່ອເສີມກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນປະເທດຊີເຣຍ ແລະການກະທຳດັ່ງກ່າວແມ່ນດຳເນີນໄປ “ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນຈະຮວມທັງການສົ່ງ “ອຸບປະກອນທາງດ້ານທະຫານ” ໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວວ່າ “ນຶ່ງໃນສິ່ງສຳຄັນສຸດ ທີ່ສະຫະລັດແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມກໍແມ່ນການເຂົ້າຄວບຄຸມບໍ່ນ້ຳມັນໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.” ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ໄດ້ກ່າວຕື່ມໂດຍເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມ ISIS ມີລາຍໄດ້ທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຟື້ນໂຕຄືນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ບໍ່ຍອມໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ແຕ່ວາລະສານນິວສ໌ວິກ ແລະໂທລະພາບ CNN ລາຍງານວ່າ ທຳນຽບຫ້າແຈ ພວມພິຈາລະນາທີ່ຈະລົດຖັງ ຫຼືລົດຫຸ້ມເກາະຂະໜາດນ້ອຍໄປທີ່ນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມາກ ແອັສເປີ ທີ່ພວມປະຊຸມກັບປະເທດພັນທະມິດໃນອົງການເນໂຕ້ຂອງວໍຊິງຕັນ ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ກ່າວໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານສະຫະລັດຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຖອນອອກຈາກຊີເຣຍໄປແລ້ວ ແຕ່ອີກຈຳນວນນຶ່ງຍັງຕັ້ງທີ່ໝັ້ນຢູ່ຕາມເມືອງແລະບ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມກັນແກ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
ຂ່າວກ່ຽວກັບສະຫະລັດ ພວມວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງອຸບປະກອນເພີ້ມຕື່ມ ໄປຍັງປະເທດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ ເພື່ອຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນ ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ຕໍ່ບໍ່ນ້ຳມັນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ກອງກຳລັງທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ຂອງກຸ່ມ ISIS ຍຶດເອົາບໍ່ນ້ຳມັນເດັດຂາດ.” ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຄັ້ງທີສອງວ່າ “ບາງທີ ມັນອາດເຖິງເວລາແລ້ວ ສຳລັບຊາວເຄີດທີ່ຈະເລີ້ມມຸ່ງໜ້າໄປຍັງເຂດບໍ່ນ້ຳມັນ!"
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໄປແລ້ວ ໂດຍພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນໆຂອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ.