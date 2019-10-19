ນັກບິນອະວະກາດອາເມຣິກັນສອງຄົນ ໄດ້ອອກໄປປະຕິບັດງານຢູ່ນອກສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດເພື່ອປ່ຽນເຄື່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຊຶ່ງເປັນການ ປະຕິບັດງານທີ່ມີຂຶ້ນຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມັນເປັນການປະຕິບັດງານຄັ້ງປະຫວັດສາດ ໂດຍມີພວກແມ່ຍິງທັງໝົດ ໄດ້ອອກໄປເຮັດໜ້າທີ່.
ນັກບິນອະວະກາດຂອງອົງການອະວະກາດຫຼື NASA ຂອງສະຫະລັດ ນາງ Christina Koch ແລະນາງ Jessica Meir ເລີ້ມການປະຕິບັດງານດ້ວຍການກວດກາເບິ່ງຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງແລະເຊືອກລ່າມ ກ່ອນຈະອອກໄປທຳການສ້ອມແປງ.
ການປະຕິບັດງານນອກສະຖານີອະວະກາດທີ່ມີແຕ່ແມ່ຍັງລ້ວນໆ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບເດືອນມີນາຜ່ານມາ ແຕ່ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ຍ້ອນອົງການອະວະກາດມີຊຸດປະຕິບັດງານຂະໜາດກາງພຽງຊຸດດຽວເທົ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ຈະໃຫ້ແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍອອກໄປປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ປະຈຳການຢູ່ເທິງສະຖານີອະວະກາດ.
ນາງ Koch ນັກວິສະວະກອນດ້ານໄຟຟ້າ ທີ່ໄດ້ອອກໄປປະຕິບັດງານນອກສະຖານີອະວະກາດ ນາໆຊາດ ກັບນັກບິນອະວະກາດອີກຄົນນຶ່ງ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍປະກອບຊຸດຂະໜາດກາງ ໃນໄລຍະຫຼາຍໆເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້. ນີ້ແມ່ນການອອກໄປປະຕິບັດງານນອກຍານອະວະກາດເທື່ອທຳອິດຂອງນາງ Meir.
ໃນຖະແຫຼງການຢູ່ເວັບໄຊຂອງຕົນນັ້ນ ອົງການ NASA ກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດງານເທື່ອທຳອິດ ຂອງພວກນັກບິນອະວະກາດແມ່ຍິງທັງໝົດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຊຶ່ງເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດໄດ້ແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໃນຂະນະທີ່ອົງການ NASA ເບິ່ງໄປໜ້າໃນການທີ່ຈະສົ່ງນັກບິນອະວະກາດແມ່ຍິງຄົນທຳອິດແລະຜູ້ຊາຍຄົນຕໍ່ໄປ ໄປຍັງດວງເດືອນພາຍໃນປີ 2024 ໃນໂຄງການສຳຫຼວດດວງເດືອນ Artemis ຂອງອົງການ NASA.
ການປະຕິບັດງານໃນປັດຈຸບັນຢູ່ເທິງສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ ແມ່ນເປັນເທື່ອທຳອິດ ສຳລັບພວກນັກບິນອະວະກາດແມ່ຍິງທັງສອງ. ນາງ Koch ມີກຳນົດວ່າຈະສ້າງສະຖິຕິ ໃຊ້ເວລາຢູ່ດົນທີ່ສຸດ ດ້ວຍຖ້ຽວບິນດຽວ ສຳລັບແມ່ຍິງ ໂດຍຄາດວ່າ ຈະໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 328 ມື້.