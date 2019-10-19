ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການຍຸຕິສູ້ລົບກັນທີ່ໄກ່ເກ່ຍໂດຍສະຫະລັດ ລະຫວ່າງເທີກີ ແລະຊາວເຄີດ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ທັງໆທີ່ມີລາຍງານວ່າ ການສູ້ລົບກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ທ່ານທຣຳກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ຍັງມີການປະທະກັນຈຳນວນນຶ່ງທີ່ກຳລັງເທີກີໄດ້ດຳເນີນໄປໃນຕອນເຊົ້າວານນີ້ກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ໃນເວລານີ້ “ການສູ້ລົບໄດ້ຍຸຕິລົງຢ່າງສິ້ນເຊີງແລ້ວ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງເວົ້າວ່າ ຊາວເຄີດ “ດີໃຈຫຼາຍ” ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ໃນວັນສຸກວານນີ້ ການຍິງປືນໃຫຍ່ ແລະປືນນ້ອຍໂຈມຕີກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນທົ່ວບໍລິເວນທີ່ຍາວຢຽດໄປຕາມຊາຍແດນທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການລາຍງານວ່າ ເຫັນຄວັນໄຟກຸ້ມຂຶ້ນໃນບໍລິເວນເມືອງຣາສ ອາລ- ເອນ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ອີກຟາກນຶ່ງຂ້າມຊາຍແດນເທີກີນັ້ນ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດໃນມື້ວານນີ້ ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ຈະບໍ່ມີກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຄວບຄຸມການຢຸດຍິງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຄົນນຶ່ງຂອງທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນສືບລັບແລະສັງເກດການຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງພວກນັກໂທດກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ສ່ວນປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກດີຫຼາຍຮ່ວມກັນກັບເທີ ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການຢຸດຍິງຢ່າງເຕັມທີ່.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກຊາວເຄີດ ກໍດີໃຈຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນເວລານີ້.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານທຣຳຍັງກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ຖືກຈັບໄດ້ນັ້ນຍັງຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ໂດຍມີເທີກີຄວບຄຸມພວກເຂົາໄວ້ຈຳນວນນຶ່ງ ແລະທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມນ້ຳມັນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ນ້ຳມັນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງ ນ້ຳມັນທີ່ທຸກໆຄົນຕ່າງກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງນັ້ນ.”