ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ ຈີ 7 ໃນປີໜ້າ ຈະຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ຕາກອາກາດແຫ່ງນຶ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ.
ໃນການປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ຮັກສາການຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ, ທ່ານມິກ ມາລວານີ ກ່າວປ້ອງກັນຂັ້ນຕອນ ການເລືອກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກຕຳໜິໃນທັນທັນໃດວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວໃນການເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານທີ່ໃຫຍ່ໂຕດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງເພິ່ນ.
“ການເຮັດແນວນີ້ ບໍ່ເປັນການລະເມີດໃນເລື້ອງເງິນລາຍໄດ້ ຄືແນວໃດ?” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ຊີ້ແຈງອອກມາ ໂດຍຄິດໄວ້ວ່າຈະເປັນຄຳຖາມຂອງພວກນັກຂ່າວ. ທ່ານອະທິບາຍວ່າ “ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີການໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການເຮັດອັນນີ້” ຊຶ່ງ ຈະ “ເຮັດໃຫ້ມັນຖືກວ່າຕັ້ງຫລາຍ” ຖ້າຈັດຢູ່ໃນດໍຣາລ ແທນທີ່ຈະຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ຄັດເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍແຫ່ງອື່ນໆຢູ່ໃນບັນຊີ ຊຶ່ງລວມມີ 2 ບ່ອນຢູ່ໃນລັດຢູທາ ແລະ ບ່ອນ 1 ຢູ່ໃນລັດຮາວາຍ.
ສະຖານທີ່ຕາກອາກາດທີ່ມີເນື້ອທີ່ 320 ເຮັກຕາແຫ່ງນັ້ນ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກສະໜາມບິນສາກົນຂອງນະຄອນ ມາຍອາມີ 13 ກິໂລແມັດ ແລະມີຫ້ອງພັກເກືອບຮອດ 643 ຫ້ອງ.
ສະຖານທີ່ຕາກອາກາດດໍຣາລ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ 1960 ໄດ້ຖືກຊື້ຕອນມັນຖືກລົ້ມລະລາຍໂດຍບໍລິສັດຂອງທ່ານທຣຳ ໃນປີ 2012.
“ຍີ່ຫໍ້ທຣຳເທົ່າທີ່ເປັນຢູ່ກໍອາດຈະແຂງແກ່ນພໍແລ້ວແລະທ່ານກໍບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອອີກແລ້ວໃນເລື້ອງນີ້. ມັນເປັນຊື່ທີ່ຄົນຮູ້ດີທີ່ສຸດໃນພາສາອັງກິດ ແລະອາດຈະຮູ້ກັນດີຢູ່ໃນທົ່ວໂລກໃນເວລານີ້,” ອີງຕາມທ່ານ ມາລວານີ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງຢູ່ໃນໜີ້ ໃນເລື້ອງທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ກຳໄລ ຈາກການເຮັດແນວນີ້.”
ມັນເປັນບັນຫາ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານນັ້ນ.
"ອັນນີ້ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ບໍ່ແມ່ນຫຍັງໝົດ ແລະເຫັນໄດ້ງ່າຍໆ,” ນັ້ນຄືຄຳຕອບຂອງສະມາຊິກສະພາສູງເອລີຊາເບັດ ວໍແຣນ (Elizabeth Warren) ທີ່ເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າຄົນນຶ່ງ.