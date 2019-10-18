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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ ສ​ຫລ ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ໃກ້​ໝູ່​ເກາະ​ສ​ແປ​ຣັດ​ລີ

ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້

ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເລີ້ມ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ຮ່ວມ​ທາງ​ທະ​ເລ ໃກ້​ກັບ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ໃນບໍ​ລິ​ເວນ​ໝູ່​ເກາະ​ສ​ແປ​ຣັດ​ລີ ພ້ອມ​ກັບ​ກຳ​ປັ່ນ ຈາກກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ.

ກຳ​ປັ່ນໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງສ​ແຕ​ຣັດ​ຕັນ (Stratton) ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ອ່າວ​ປູ​ເອ​ໂຕ ປ​ຣິນ​ເຊ​ຊາ ໃນ​ເກາະ​ປາ​ລາ​ວານ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ພ້ອມ​ກັບ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອື່ນໆ​ອີກ 4 ລຳ.

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຈາກປູ​ເອ​ໂຕ ປ​ຣິນ​ເຊ​ຊາ ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດນີ້ ພັນ​ເອກ​ທະ​ຫານ​ເຮືອ ແອນ​ຕົວ​ແນັດ ແມັກ​ແຄນ (Antoinette McCann) ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແລະປົກ​ປ້ອງ​ຄວາມ​ອຸ​ດົມ​ຮັ່ງ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ ​ແລະ​ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ ສະ​ຫະ​ລັດ ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຫຼາຍ. ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ສອງ ​ຕ່າງ​ກໍ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທະ​ເລ ແລະໂດຍ​ການ​ລຶບ​ລ້າງ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງແລະ​ຮອຍ​ຕໍ່​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ອົງ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຮ່ວມ​ກັນ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ທາງ​ທະ​ເລ​ໄດ້.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຊຸກ​ຍູ້​ແບບ​ດຽວ​ກັນ ກັບ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ແລະ​ຍ​ຍີ​ປຸ່ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ຫາ​ທາງ​ລຶບ​ລ້າງ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ແລະ​ຮອຍ​ຕໍ່​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ແລະ​ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ໝູນ​ວຽນ​ການ​ປະ​ຈຳ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ​ໃນ​ເຂດ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2018 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ໂດຍ​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ກຳ​ປັ່ນ​ສ​ແຕ​ຣັດ​ຕັນ ໄປ​ແທນ​ກຳ​ປັ່ນເບີ​ທັອ​ຟ (Bertholf) ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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