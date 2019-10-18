ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເດີນທາງໄປລັດເທັກຊັສ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມໂຄສະນາຫາສຽງສະໜັບສະໜຸນທ່ານທີ່ນະຄອນດາລລັສ ຢູ່ໃນລັດຊຶ່ງຈົນຮອດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຍັງນັບໄດ້ວ່າລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ພັກຣີພັບບລີກັນ.
ຕໍ່ໜ້າຝຸງຊົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ບັນລຸກັບເທີກີ ຊຶ່ງອັງກາຣາໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະໂຈະການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງຕົນເປັນການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ກຳລັງທະຫານຂອງຊາວເຄີດ ຖອນອອກໄປຈາກເຂດທີ່ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນເຂດທີ່ປອດໄພນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ເທີກີຈະມີຄວາມດີໃຈ ຊາວເຄີດກໍຈະມີຄວາມດີໃຈ ແຕ່ກຸ່ມ ລັດອິສລາມຫຼື ISIS ຈະບໍ່ດີໃຈ.”
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ແພັນສ໌ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງອັງກາຣາ. ການໂຈະໃນການສູ້ລົບກັນມີຂຶ້ນນຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳສັ່ງໃຫ້ຖອນທະຫານອາເມຣິກັນ ອອກໄປຈາກເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຳລັງຊາວເຄີດໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແມ່ນການແຜ້ວທາງໃຫ້ທ່ານເອີດູອານ ເປີດສາກບຸກໂຈມຕີຕໍ່ກຳລັງ YPG ຂອງຊາວເຄີດແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການຟື້ນໂຕຄືນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ມີການຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກະທັງສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ເປັນພັນທະມິດ ຊຶ່ງທ່ານທຣຳຍອມຮັບວ່າ ວິທີການຂອງທ່ານແມ່ນ “ບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມແບບແຜນ.”
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ບາງເທື່ອ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາຕີກັນ ຄືກັນກັບພວກເດັກນ້ອຍສອງຄົນ ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ເຂົາສູ້ກັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງແຍກພວກເຂົາອອກຈາກກັນ.” ທ່ານທຣຳກ່າວຕື່ມ ໂດຍອ້າງອີງເຖິງການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານຂອງເທີກີຕໍ່ຊາວເຄີດ.
ທ່ານທຣຳສະແດງຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ລັດເທັກຊັສ ຊຶ່ງການເດີນທາງໃນເທື່ອນີ້ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມລັດດັ່ງກ່າວເທື່ອທີຫົກ ແລະການໂຄສະນາຫາສຽງ ເທື່ອທີສາມໃນຮອບນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ຈັດງານຫາລາຍໄດ້ທີ່ນະຄອນຮິວສຕັນແລະເຊນອານໂຕນີໂອໃນເດືອນເມສາ ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນແອລພາໂຊຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນເດືອນສິງຫາ ແລະຮ່ວມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ໄປຮ່ວມງານ “Howdy Mo-di ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງເປັນການຢ້ຽມຢາມເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດເລີ້ມການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພວກສະໜັບສະໜຸນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນນັ້ນ.