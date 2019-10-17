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ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ຖືກ​ຈັບ ຍ້ອນ​ເວັບ​ໄຊ ວີ​ດີ​ໂອ​ຮູບ​ໂປ້ເດັກ​ນ້ອຍ ທີ່​ຖືກ​ທັບ​ມ້າງ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກົດ​ໝາຍ ໄດ້​ປະ​ກາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ແລະ​ຈັບ​ກຸມ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ເວັບ​ໄຊວີ​ດີ​ໂອ​ເດັກ​ນ້ອຍ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກົດ​ໝາຍ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທັບ​ມ້າງ ເວັບ​ໄຊ​ວີ​ດີ​ໂອ​ຮູບໂປ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ມືດ ທຳ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເວັບທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ແລະ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ເບິ່ງ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ເວັບ​ໄຊ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ Welcome to Video ຊຶ່ງ​ກ່າວ​ກັນ​ວ່າ ເປັນ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂາຍວີ​ດີ​ໂອ​ຮູບ​ໂປ້​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດໂດຍ​ມີ​ວີ​ດີ​ໂອ​ໂປ້​ຂອງ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 250,000 ອັນ ເມື່ອ​ມັນ​ຖືກ​ທັບ​ມ້າງ​ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ​ປີ 2018.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ອັງ​ກິດ ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທັບ​ມ້າງ​ທີ່​ວ່ານີ້ ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

​ການ​ທັບ​ມ້າງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ມີ​ຂຶ້ນ​ທ່າມ​ກາງ​ການ​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ​ຮູບ​ໂປ້ຂອງ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ ຊຶ່ງ​ການ​ຊື້​ຂາຍສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ມືດ. ​ອີງ​ຕາມ​ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ​ແລ້ວ ເວັບ​ໄຊວີ​ດີ​ໂອ​ຮູບ​ໂປ້ເດັກ​ນ້ອຍ 10 ບ່ອນ ທີ່​ເປັນ “ອັນຕະ​ລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ” ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ມືດ ມີ​ບັນ​ຊີ​ຜູ້​ຊົມໃຊ້​ທີ່​ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ທັງ​ໝົດ 3 ລ້ານ​ບັນ​ຊີ.

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ເຂດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ດີ​ຊີ ທ່ານ​ເຈັດ​ຊີ ເຄ. ຫຼິວ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຍ້ອນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກົດ​ໝາຍສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃນ​ຄະ​ດີນີ້ ແລະ​ຍຶດ​ເອົາເງິນ​ໄປ​ໃຫ້​ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ.”

ທ້າວ​ຈອງ ວູ ຊານ ອາ​ຍຸ 23 ປີ ທີ່ບໍ​ລິ​ຫານ​ເວັບ​ໄຊ ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ບອກ​ຊື່​ຢູ່​ໃນ​ຕາ​ໜ່າງ​ເວັບ​ທໍ ຈາກ​ຫ້ອງນອນ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ແລະ​ເວ​ລານີ້ ພວມ​ຮັບ​ໃຊ້​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ 18 ເດືອນ​ຢູ່​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້. ທ້າວ​ຊານ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຂໍ​ຫ້າ 9 ກະ​ທົງ​ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເວັບ​ໄຊ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ທັບ​ມ້າງ​ໄປ​ກວ່າ​ນຶ່ງ​ປີ​ເຄິ່ງ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ບົ່ງ​ບອກ​ຈາກ​ເຊີ​ເວີ​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊ ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ຜູ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ເບິ່ງໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ​ຫຼາຍໆ​ເດືອນ.

ທັງ​ໝົດ​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃຊ້ 337 ຄົນ ຢູ່​ໃນ 20 ກວ່າ​ລັດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ 11 ປະ​ເທດ ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ຂໍ້​ຫ​າ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຮູບ​ໂປ້​ເດັກ​ນ້ອຍ. ສຳ​ລັບ​ພວກ​ທີ່​ສົງ​ໄສໃນ​ການ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ ພວມ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສືບ​ສວນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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