ສະຫະລັດສັ່ງໃຫ້ພວກນັກການທູດຈີນທັງໝົດທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນທີ່ເດີນທາງມາເຮັດວຽກຢ່າງເປັນທາງການໃນສະຫະລັດ ແຈ້ງໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຊາບລ່ວງໜ້າ ໃນການພົບປະ ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ລັດ ແລະລັດຖະບານກາງ ຕະຫຼອດທັງສະຖາບັນແລະການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ.
ພວກນັກການທູດຈີນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການພົບພໍ້ ພວກເຂົາເຈົ້າມີແຕ່ແຈ້ງໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຊາບລ່ວງໜ້າ. ຢູ່ປະເທດຈີນ ນັກການທູດສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເສຍກ່ອນ ກ່ອນຈະມີການພົບພໍ້ແບບນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຜ່ານທາງໂທລະສັບໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມຈະເຮັດຢູ່ທີ່ນີ້ ເປັນພຽງສະຖານະການທີ່ສະທ້ອນກັບ ແບບໃກ້ຄຽງກັນເທົ່ານັ້ນຫວັງວ່າຜົນຮັບທີ່ຕ້ອງການຂັ້ນສຸດທ້າຍກໍແມ່ນໃຫ້ລັດຖະບານຈີນສະໜອງການເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບພວກນັກການທູດຂອງເຮົາຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ກ່າວວ່າ “ແຕ່ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ຢູ່ຈີນ ພວກນັກການທູດສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແບບບໍ່ມີການຈຳກັດ ກັບບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກການຂອງພວກເຮົາ. ນັ້ນແມ່ນຮວມທັງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບທ້ອງຖິ່ນແລະແຂວງ ສະຖາບັນການສຶກສາແລະຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ.”
ລັດຖະບານຈີນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບຂໍ້ບັງຄັບດັ່ງກ່າວ ໃນອາທິດແລ້ວ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ຮັບແຈ້ງການໃນທຳນອງນີ້ ໃນວັນພຸດວານ ນີ້.
ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ນັ້ນສະຖານທູດຈີນຢູ່ວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ “ການຈຳກັດຮັດແຄບຫຼ້າສຸດທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຕໍ່ພວກນັກການທູດຈີນນັ້ນ ແມ່ນລະເມີດຕໍ່ສົນທິສັນຍາວຽນນາ. ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ທາງຝ່າຍຈີນບໍ່ໄດ້ມີການຈຳກັດຮັດແຄບແບບນີ້ ຕໍ່ພວກນັກການທູດແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກົງສຸນອາເມຣິກັນຢູ່ຈີນເລີຍ.”
ການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດນີ້ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການທູດລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາຮົງກົງ ສິດທິມະນຸດ ແລະການຄ້າ.
ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການປະກາດແມ່ນໄດ້ມີການກະກຽມມາໄດ້ຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງແລ້ວ ແລະກໍ “ບໍ່ໄດ້ພົວພັນໂດຍກົງ” ຕໍ່ພາກສ່ວນອື່ນໆໃນຄວາມສຳຄັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ.