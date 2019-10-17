ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສືບຕໍ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານໃນຊີເຣຍ ກ່ອນໜ້າການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນລະດັບສູງສະຫະລັດທີ່ນຳພາໂດຍຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ແພັນສ໌ ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະກົດດັນໃຫ້ເທີກີ ຕົກລົງຮັບເອົາການຢຸດຍິງ.
ການເຈລະຈາຫາລື ທີ່ນະຄອນຫຼວງອັງກາຣາໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ຮັບການຈັດແຈງ ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີເອີດູອານ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະສະເໜີຈະເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງເທີກີ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ຍຸຕິລົງ.
ອັງກາຣາເລີ້ມການປະຕິບັດງານທີ່ມີຊື່ວ່າ ບັ້ນລົບ “ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ” ຕໍ່ກຳລັງທະຫານບ້ານຊາວເຄີດໃນຊີເຣຍທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ YPG ຊຶ່ງເທີກີຖືວ່າເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ກະບົດຢູ່ໃນປະເທດເທີກີ ທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ. ແຕ່ພວກກະບົດກຸ່ມນີ້ເປັນພັນທະມິດສຳຄັນຂອງວໍຊິງຕັນໃນການເຮັດສົງຄາມຂອງວໍຊິງຕັນຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານເອີດູອານ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງວໍຊິງຕັນ ທີ່ຈະຍຸຕິການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ. ທ່ານເອີດູອານກ່າວໃນຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ “ມີຜູ້ນຳບາງຄົນທີ່ພະຍາຍາມຫາທາງໄກເກ່ຍ. ມັນບໍ່ເຄີຍມີເລື້ອງແບບນີ້ ໃນປະຫວັດສາດສາທາລະນະລັດເທີກີໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດຕັ້ງຢູ່ໃນໂຕະດຽວກັນກັບອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.”
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຫຼັງຈາກກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ ທ່ານເອີດູອານໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະພົບປະກັບທ່ານແພັນສ໌ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ພົບປະກັບພວກເຂົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະລົມກັນເວລາທ່ານທຣຳມາ.”
ທ່ານເອີດູອານໄດ້ຕ່າວປີ້ນທ່າທີຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນການຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ຂອງທ່ານຟາແລັດຕີນ ອາລຕູນ ຫົວໜ້າສື່ສານຄົມມະນາຄົມຂອງທ່ານເອີດູອານກ່າວວ່າ “ທ່ານມີແຜນການທີ່ຈະພົບປະ ກັບຄະນະຜູ້ແທນ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ນຳພາໂດຍຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນພະຫັດນີ້.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການພົບປະໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແມ່ນມີການທຳນາຍໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວວ່າ ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ. ທ່ານເອດິນ ແຊລເຊິນ ອະດີດນັກການທູດເທີກີ ທີ່ເຄີຍປະຈຳຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມອງບໍ່ເຫັນວ່າມີຫຍັງແດ່ທີ່ເປັນຮູບປະທຳທີ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງຈາກການຢ້ຽມຢາມ ຈະມີແຕ່ຄວາມໂຊກຮ້າຍແບບເກົ່າຕື່ມອີກ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ທ່ານເອີດູອານປາກົດວ່າບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງຫຍັງຫຼາຍຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ແຕ່ມົສກູແລະວໍຊິງຕັນຕ່າງກໍຈະພາກັນຄັດຄ້ານຕໍ່ການປະ
ຕິບັດງານທາງທະຫານດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະການລົງໂທດຢ່າງໜັກຂອງສະຫະລັດກໍພວມຈະເລີ້ມຂຶ້ນແລ້ວ.”