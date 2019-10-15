ອະດີດທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍແລະ ຢູໂຣບ ໄດ້ໄປໃຫ້ການແບບປິດລັບ ໃນເລື້ອງການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງທີ່ທີ່ທຣຳປົດທ່ານນາງມາຣີ ໂຢວັນໂນວິດຈ໌ (Marie Yovanovitch), ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳຢູເຄຣນກໍເປັນໄດ້.
ກ່ອນໜ້າທີ່ທ່ານນາງຈະອອກຈາກທຳນຽບຂາວໄປໃນດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານັ້ນ ທ່ານນາງ ຟີໂອນາ ຮີລ (Fiona Hill) ເປັນຫົວໜ້າຂັ້ນສູງດ້ານວຽກງານກ່ຽວກັບຢູໂຣບ ແລະຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເບື້ອງຫລັງ ຂອງການສ້າງນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ. ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງ, ທ່ານ ລີ ໂວລົສກີ (Lee Wolosky), ເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງຖືກໝາຍເກາະຮຽກຕົວ ໂດຍຄະນະກຳມະການສືບລັບຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ແລະມີແຜນທີ່ຈະໄປຕອບຄຳຖາມຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາທັງຫລາຍ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານນາງ ໂຢວັນໂນວິດຈ໌ (Yovanovitch), ນັກການທູດມືອາຊີບຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ບອກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາວ່າທ່ານທຣຳ ໄດ້ປົດທ່ານນາງອອກຈາກຕຳແໜ່ງໂດຍອີງໃສ່ "ການກ່າວຫາ ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານ ແລະມູນຄວາມຈິງ" ພາຍຫລັງທີ່ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ, ອະດີດເຈົ້າຄອງນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານຣູດີ ຈູລິອານີ (Rudy Giuliani) ໄດ້ໂຈມຕີການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາງໃນນະຄອນຫລວງ ກີຢິບ.
ທ່ານ ຈູລິອານີ (Giuliani) ໄດ້ຫາທາງບອກໃຫ້ຢູເຄຣນທຳການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງ ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າຜູ້ນຶ່ງຂອງທ່ານທຣຳ, ກໍຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະບົດບາດຂອງທ່ານໃນເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນ ໃນເລື້ອງ ປົດໄອຍະການຂອງຢູເຄຣນທ່ານນຶ່ງ ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະການເຊື່ອມໂຍງ ໃດໆ ທີ່ການເຮັດແນວນັ້ນ ອາດມີກັບການໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຮັ້ນເຕີ ໄບເດັນ (Hunter Biden), ລູກຊາຍອາຍຸ 49 ຂອງທ່ານຢູ່ໃນຄະນະບໍລິຫານບໍລິສັດເບຣິສມາ (Burisma), ບໍລິສັດພະລັງແຫ່ງນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ. ທ່ານໄບເດັນທັງພໍ່ແລະລູກ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າພວກຕົນບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ ແລະລູກຊາຍທ່ານໄບເດັນໄດ້ອອກຈາກບໍລິສັດເບຣິສມາ (Burisma) ໄດ້ຫລາຍເດືອນຜ່ານມາແລ້ວ.
ໃນການສົນທະນາຜ່ານທາງໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskiy) ຂອງຢູເຄຣນ ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານັ້ນທ່ານທຣຳ “ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ” ໃຫ້ທຳການສືບສວນພວກໄບເດັນ ແລະໃຫ້ ຕິດຕໍ່ຫາທ່ານຈູລີອານີ (Giuliani), ແລະທ່ານ ວິລລຽມ ບາ (William Barr), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງທ່ານ.
ອີງຕາມບົດບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບການສົນທະນາດັ່ງກ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ສົ່ງໃຫ້ນັ້ນ, ທ່ານທຣຳໄດ້ບອກທ່ານເຊເລັນສກີວ່າ "ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ, ເປັນຜູ້ຍິງ, ເປັນຂ່າວທີ່ບໍ່ດີ ແລະຄົນທີ່ລາວເຮັດວຽກນຳຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແມ່ນເປັນຂ່າວບໍ່ດີ ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກເລື້ອງນີ້. ສ່ວນເລື້ອງອື່ນ, ມີຄົນເວົ້າກັນຫລາຍກ່ຽວກັບລູກຊາຍຂອງໄບເດັນ, ແລະເວົ້າວ່າໄບເດັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີຍຸຕິລົງ ແລະຫລາຍຄົນຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງນັ້ນ ສະນັ້ນ ຖ້າທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈະເປັນການດີຫລາຍ. ໄບເດັນໄດ້ເວົ້າອວດອ້າງໄປທົ່ວວ່າ ເພິ່ນເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນ ຄະດີຍຸຕິລົງ ສະນັ້ນ ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງເລື້ອງນີ້ໄດ້ກໍດີ…. ຟັງເບິ່ງແລ້ວ ເຫັນວ່າເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ດີຫລາຍສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ."
ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ລູກຊາຍທ່ານໄບເດັນໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຮັດທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບຢູເຄຣນ ແລະຈີນ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າໃນທ້າຍເດືອນຕຸລານີ້ ທ່ານຈະລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການຂອງບໍລິສັດລົງທຶນຂອງຈີນບໍລິສັດນຶ່ງ.