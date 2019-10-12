ສະຫະລັດພົບເຫັນວ່າ ຕົນເອງພວມຕົກຄ້າງ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງຊີເຣຍທ່າມກາງການສູ້ລົບທີ່ພວມເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຂຶ້ນລະຫວ່າງພັນທະມິດສອງຝ່າຍ ຄືເທີກີແລະຊາວເຄີດໃນຊີເຣຍ ຊຶ່ງແຕ່ລະຝ່າຍຕ່າງກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍໃດໆເລີຍວ່າ ຕົນຈະຍອມໃຫ້ອີກຝ່າຍນຶ່ງ.
ມີອີກຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການສັບສົນຕື່ມຂຶ້ນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານແລະສືບລັບຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມອງເຫັນຮ່ອງຮອຍວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ISIS ຫຼື ດາແອັສ ນັ້ນ ພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະສວຍໃຊ້ຄວາມວຸ້ນວາຍດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ຕົນເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມາກ ແອັສເປີ ໃນວັນສຸກ ວານນີ້ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຄົນຫຼ້າສຸດຂອງສະຫະລັດທີ່ໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານ ໂດຍປະນາມການບຸກໂຈມຕີຂອງເທີກີ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ຈັດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ.
ທ່ານແອັສເປີກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຄັດຄ້ານແລະຮູ້ສຶກເສຍໃຈຢ່າງໃຫຍ່ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງເທີກີ ເປີດສາກບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານຕາມລຳພັງເຂົ້າໄປໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ” ແລະກ່າວເຖິງການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນັ້ນວ່າ “ຫຸນຫັນຢັ້ງຄິດ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ການປະຕິບັດງານນີ້ ເຮັດໃຫ້ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍຫຼື SDF ຊຶ່ງເປັນພາຄີຂອງພວກເຮົາ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ມັນເຮັດໃຫ້ຄ້າຍຄຸມຂັງພວກ ISIS ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຕື່ມຂຶ້ນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານຂອງເທີກີ ທີ່ອັງກາຣາເອີ້ນວ່າ “ບັ້ນລົບເພື່ອສັນຕິພາບໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ” ມາຮອດເວລານີ້ແມ່ນການປະຕິບັດງານທີ່ກວມເອົາພື້ນທີ່ ທີ່ຍາວ 125 ກິໂລແມັດ ໃນເຂດຊາຍແດນເທີກີຕິດກັບຊີເຣຍ ທີ່ເນັ່ງແຕ່ເມືອງຕາລອັບຢາດ ຫາເມືອງຣາສອາລເອນ.
ນາຍພົນມາກ ມິລລີ ເສນາທິການຮ່ວມກອງທັບບົກສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານີ້ວ່າ “ມັນຂ້ອນຂ້າງຈຳກັດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງກຳລັງທາງພາກພື້ນດິນ” ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ກຳລັງພາກພື້ນດິນຂອງເທີກີ ຈົນເຖິງເວລານີ້ແມ່ນຍັງກາງຕໍ່ໜ່ວຍກ້າຕາຍກອມມັງໂດຫຼາຍໆໜ່ວຍ ແລະພວກນັກລົບກອງທັບຊີເຣຍເສລີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກເທີກີ.
ສ່ວນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍຂອງຊາວເຄີດກ່າວວ່າ ເທີກີໄດ້ໂຈມຕີທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ເຮືອບິນ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຕິດອາວຸດ ແລະກໍກ່າວຕື່ມວ່າ ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໃດໆທີ່ຈະເຫັນກຳລັງພາກພື້ນດິນຂອງເທີກີໃນໄວໆນີ້ ຊຶ່ງເປັນທັດສະນະທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈກໍເຫັນພ້ອມນຳ.