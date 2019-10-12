ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ວໍຊິງຕັນແລະປັກກິ່ງໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງຂັ້ນຕົ້ນທີ່ສຳຄັນດ້ານການຄ້າ ທີ່ກວມທັງການຊື້ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ການເງິນແລະບາງສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ.
ຈີນຈະຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳຂອງສະຫະລັດເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະໄດ້ມີການຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາແລະການຜ່ອນຜັນທີ່ພົວພັນໃນເລື້ອງການບໍລິການດ້ານການເງິນແລະດ້ານເງິນຕາ. ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ສະຫະລັດ ຈະເລື່ອນເວລາໃນການຂຶ້ນພາສີຕໍ່ສິນຄ້າຈີນ.
ໃນການພົບປະກັບຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫລິວ ເຫ ທີ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ອາດຈະລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຂັ້ນຕົ້ນຢູ່ຂ້າງນອກກອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ຫຼື APEC ທີ່ປະເທດຊີເລໃນເດືອນພະຈິກຈະມານີ້.
ສ່ວນນຶ່ງຂອງການຕົກລົງກັນນັ້ນ ຈີນຈະທຳການຜ່ອນຜັນບາງຢ່າງໃນເລື້ອງກະສິກຳແລະສະຫະລັດຈະສະໜອງການບັນເທົາໃນເລື້ອງພາສີ.
ການຕົກລົງເປັນບາງສ່ວນທາງດ້ານການຄ້າດັ່ງກ່າວ ຈະຫລີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການຂຶ້ນພາສີຕໍ່ກັນ.
ການເກັບພາສີ ໃນເວລານີ້ 25 ເປີເຊັນ ຕໍ່ສິນຄ້າຈີນໃນມູນຄ່າ 250 ຕື້ໂດລາ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 30 ເປີເຊັນໃນວັນທີ 15 ຕຸລານີ້ແລະການເກັບພາສີຊຸດທີ 2 ອີກ 15 ເປີເຊັນຕໍ່ສິນຄ້າຈີນ ໃນມູນຄ່າ 150 ຕື້ໂດລາ ມີກຳນົດຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ທັນວາ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ທ່ານສຕີເວັນ ມນຸກຈີນ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປກັບການຂຶ້ນພາສີໃນວັນທີ 15 ຕຸລາຈະມານີ້.
ແຕ່ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຣເບີດ ໄລໄທເຊີ ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈເທື່ອ ກ່ຽວກັບເລື້ອງພາສີ ທີ່ຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ.
ຈີນໄດ້ໃຫ້ສັນຍານວ່າ ຕົນຈະຕອບໂຕ້ຄືນຖ້າສະຫະລັດຫາກຍັງຈະຂຶ້ນພາສີຕໍ່ສິນຄ້າຂອງຈີນ.
ພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນເຕືອນວ່າ ບໍ່ຄວນຈະມີການເຂົ້າໃຈຜິດຄິດວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຮອບດ້ານຈະມີການຮ່າງຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງງາຍດາຍ.