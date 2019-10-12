ພວກປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງໃນນະຄອນຫຼວງຂອງເຮຕີ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ເດີນຂະບວນໄປຍັງຄຸ້ມພວກຄົນຮັ່ງມີ ໃນເຂດຊານເມືອງເປຕີອົງວິນ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຈະລໍຖ້າໜັງສືລາອອກຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈເວແນລ ມົວເຊ.
ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ “ໂຈເວແນລ ຈະບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນປະເທດນີ້ຕໍ່ໄປໄດ້ ລາວຈະຕ້ອງໄປ” ໃນຂະນະທີ່ລາວຍາງຂຶ້ນພູຈາກຄຸ້ມຊັງເດິມາກ ບໍ່ໄກປານໃດຈາກທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ໃນນະຄອນຫຼວງປອກໂອແປຣັງ.
ຜູ້ປະທ້ວງອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ເດີນຂະບວນຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງເມືອງ ສະໜາມບິນກາເຣີຟົວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ມີບັນຫາກັບຊາຍຄົນນີ້ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກລາວ ແຕ່ເຮົາມີບັນຫາກັບລະບົບລັດຖະບານ. ເພື່ອເຮົາກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອສັງຄົມໃໝ່ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດ ສະພາບການທີ່ສັບສົນທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ໝົດໄປ.”
ພວກຝ່າຍຄ້ານແລະພວກຕໍ່ຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ເພື່ອສືບຕໍ່ກົດດັນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີລາອອກ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖິ້ມໂທດການນຳພາທີ່ລົ້ມແຫຼວ ການຂາດແຄນເຊື້ອໄຟ ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ແຜ່ກວ້າງ ໃສ່ປະທານາທິບໍດີ.