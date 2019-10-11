ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ມີການຍິງລູກສອນໄຟ 2 ລູກ ໃສ່ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານ ໃນທະເລແດງ ຢູ່ນອກຝັ່ງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຊາບີຕີ ຖືກລູກສອນໄຟ ປະມານ 130 ກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງເມືອງທ່າເຈັດດາ ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ IRNA ຂອງທາງການອີຣ່ານ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໂດຍອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິສັດນ້ຳມັນແຫ່ງຊາດຂອງອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງກຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວ.
ເຫດລະເບີດໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງສອງຫ້ອງ ເທິງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນແລະເປັນເຫດໃຫ້ມີນ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼລົງສູ່ທະເລແດງ ແຕ່ການຮົ່ວຂອງນ້ຳມັນໄດ້ຢຸດເຊົາໃນເວລາຕໍ່ມາ ອີງຕາມລາຍງານດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ອົງການຂ່າວ IRNA ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ປະເທດໃດທີ່ອີຣ່ານສົງໄສວ່າ ເປັນຜູ້ຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ກຳປັ່ນຂອງຕົນ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຮ້າຍຫລ້າສຸດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງອີຣ່ານແລະສະຫະລັດເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ໃນໄລຍະຫຼາຍໆເດືອນຜ່ານມານີ້.
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຕາມທີ່ມີການກ່າວຫານັ້ນ.
ກອງທັບເຮືອທີ 5 ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ກຳກັບໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ ຕົນຮູ້ເລື້ອງແລ້ວ ກ່ຽວກັບລາຍງານການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນຫຍັງຕື່ມ.
ລາຄານ້ຳມັນໄດ້ຖີບຂຶ້ນ 2 ເປີເຊັນ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້.