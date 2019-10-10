ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງເຢຍຣະມັນໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບການຍິງສັງຫານ 2 ຄົນ ໃນເມືອງຮາລເລີ.
ພວກໄອຍະການ ຂອງລັດຖະບານກາງເຢຍຣະມັນ ແມ່ນເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຄະດີຕ່າງໆທີ່ອາດພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍແລະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ການຍິງກັນ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃກ້ໆວັດຂອງສາສະໜາຢິວ ແລະຮ້ານອາຫານກາບັອບຂອງຊາວເທີກີ.
ຜູ້ຊາຍ ທີ່ມີອາວຸດຄົບມືຄົນນຶ່ງ ໄດ້ພະຍາຍາມຫາທາງເຂົ້າໄປໃນວັດສາສະໜາຢິວ ຂະນະທີ່ມີພວກສວດມົນພາວະນາປະມານ 80 ຄົນຢູ່ຂ້າງໃນເພື່ອສະຫຼອງບຸນຢົມ ກິບເປີ້ (Yom Kippur) ຊຶ່ງເປັນວັນນຶ່ງທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດໃນປະຕິທິນຂອງສາສະໜາຢິວ.
ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນວັດແລ້ວ ລາວກໍຍິງປືນໃສ່ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ຍ່າງຢູ່ຕາມທາງ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຍິງຜູ້ຊາຍອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ຢູ່ຮ້ານອາຫານກາບັອບ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານຮອດທ໌ ຊີໂຮເຟີ ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຖືກວ່າ ການຍິງສັງຫານໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງແລະເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ຖືກຈັບນຶ່ງຄົນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນນີ້. ສື່ມວນຊົນຂອງເຢຍຣະມັນລາຍງານວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນເຢຍຣະມັນອາຍຸ 28 ປີ ແລະມີຊື່ວ່າ ທ້າວສະຕີຟານ ບີ.
ກຸ່ມສືບລັບ SITE ກ່າວວ່າ ມືປືນໄດ້ອອກວີດີໂອສົດຜ່ານທາງເວັບໄຊ Twitch. ອົງການດັ່ງກ່າວແຈ້ງວ່າ ວີດີໂອແມ່ນເລີ້ມດ້ວຍ ການກ່າວຂອງມືປືນ ທີ່ເວົ້າວ່າ “ຊື່ຂ້ອຍແມ່ນທ້າວອານົນ ແລະຂ້ອຍຄິດວ່າ ການສັງຫານໝູ່ຊາວຢິວ ໂຮ-ໂລຄອສນັ້ນ ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ.” ນອກນັ້ນ ລາວຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງການຜັກດັນຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະ “ການເຂົ້າເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່” ແລະໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ “ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດແມ່ນມາຈາກຊາວຢິວ.”
ເວັບໄຊ Twitch ທີ່ບໍລິສັດອາເມຊອນເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ “ດຳເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອລຶບຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວອອກ ແລະຈະຢຸດເຊົາຢ່າງເປັນການຖາວອນ ບັນຊີໃດກໍຕາມ ທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າ ພິມເຜີຍແຜ່ ຫຼືແຊຣ໌ຕໍ່ເນື້ອໄນທີ່ໜ້າລັງກຽດນີ້.”
ສະຖານີລົດໄຟ ທີ່ເມືອງຮາເລີ ຊຶ່ງເປັນເມືອງທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ 240,000 ຄົນນັ້ນ ໄດ້ອັດລົງ ໃນການເອົາມາດຕະການປ້ອງກັນ.