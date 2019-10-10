ຄ່າໄຟຟ້າໃນຊິມບັບເວ ໄດ້ໂດດຂຶ້ນແບບໜ້າຕົກໃຈ 320 ເປີເຊັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຍັງສືບຕໍ່ຕົກຢູ່ໃນວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ມາໄດ້ທົດສະວັດກວ່າໆແລ້ວ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບພະລັງງານຊິມບັບເວທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ZERA ນັ້ນ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການຂໍຮ້ອງຂຶ້ນລາຄາຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດຈາກ 38 ເຊັນຂອງຊິມບັບເວຕໍ່ກິໂລວັດຊົ່ວໂມງ ເປັນ 162 ເຊັນຂອງຊິມບັບເວ.
ການຂຶ້ນລາຄາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເທື່ອທີສອງ ໃນຮອບສາມເດືອນ. ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ອົງການ ZERA ກໍໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການຂຶ້ນລາຄາ 400 ເປີເຊັນໄປແລ້ວ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການຂຶ້ນລາຄາແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດໄຟຟ້າສາມາດຊື້ອຸບປະກອນແລະນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ສຳລັບຈັກແລ່ນໄຟຟ້າຂອງຕົນ.
ພວກສະໜັບສະໜຸນປະທານາທິບໍດີແອັມເມີສັນ ມະນັງກັກວາ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີໂຣເບີດ ມູກາເບ ທີ່ຄອງອຳນາດມາເປັນເວລາດົນນານ ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃນທ້າຍປີ 2017 ນັ້ນ ຫວັງວ່າ ທ່ານຈະສາມາດຟຶ້ື້ນຟູເສດຖະກິດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ແຕ່ຄວາມຫວັງດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານມະນັງກັກວາ ໄດ້ຂໍເວລາຕື່ມ ແລະຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມອົດທົນ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງປະເທດຍັງຖີບໂຕຂຶ້ນປານຈະຫຼວດ.
ລັດຖະບານໄດ້ຢຸດເຊົາພິມເຜີຍແຜ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຫຼັງຈາກມັນໄດ້ສູງຂຶ້ນ 176 ເປີເຊັນໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ. ອົງການກອງທຶນສຳຮອງ IMF ກະປະມານວ່າ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມານີ້ ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນສູງເຖິງ 300 ເປີເຊັນ.