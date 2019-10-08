ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງຄຳເຕືອນແບບແຂງຂັນ ແຕ່ກໍຂັດແຍ້ງກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທະຫານສະຫະລັດຈະຖອຍອອກເພື່ອໃຫ້ເທີກີທຳການໂຈມຕີ ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນຕໍ່ຊາວເຄີດສ໌ ແຕ່ທ່ານກໍນາບຂູ່ວ່າຈະທຳລາຍເສດຖະກິດຂອງເທີກີ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ກະທຳການແບບເກີນໄປ.
"ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຮັດອັນໃດກໍຕາມທີ່ນອກເໜືອໄປຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາວ່າ ມີມະນຸດສະທຳແລ້ວ, ພວກເຂົາກໍອາດປະເຊີນ ກັບສະພາບເສດຖະກິດ ຖືກທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງໃຫ້ໝົດໄປຢ່າງຮາບຄາບໄດ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນຕອນບ່າຍວັນຈັນວານນີ້.
ບັນດາພັນທະມິດ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໃນພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມໂກດເຄືອງຢ່າງແຮງອອກມາ ຕໍ່ສະພາບທີ່ອາດຈະໜີປະຊາວເຄີດສ໌ໃນ
ຊີເຣຍ ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບທະຫານຂອງສະຫະລັດນັ້ນໄປ.
ຜູ້ນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນພວກຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ່ານທຣຳຫລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະພາສູງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເອີ້ນການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວວ່າ "ມີສາຍຕາສັ້ນ ແລະຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ."
ໃນຂະນະທີ່ປາກົດໂຕ ຢູ່ໃນລາຍການ "Fox & Friends" ຊຶ່ງເປັນລາຍການຕອນເຊົ້າເຄືອຂ່າຍ ຂອງໂທລະພາບຂ່າວສະຫະລັດນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ, ທ່ານ ລິນຊີ ແກຣມ (Lindsey Graham) ຖືກຖາມວ່າ ທ່ານໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວບໍ່.
ທ່ານຕອບວ່າ "ບໍ່ເລີຍ" ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ "ເປັນໄຊຊະນະອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງກຸ່ມໄອຊິສ (ISIS)." ທ່ານແກຣມເວົ້າວ່າ ຊາວເຄີດສ໌ຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຕາມຜູ້ຜະເດັດການຊີເຣຍ, ທ່ານ ບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ ເພາະເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີທາງເລືອກ. ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ "ສະນັ້ນ, ມັນກໍເປັນໄຊຊະນະອັນຫລວງ ສຳລັບອີຣ່ານ ແລະອາຊາດ.”
ໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຈາກທັງສອງພັກວ່າ ທ່ານທຣຳໃນໂຕຈິງແລ້ວແມ່ນພວມແປງທາງໃຫ້ແກ່ເທີເກີ ເພື່ອທຳການສັງຫານໝູ່ຕໍ່ຊາວເຄີດສ໌ຢູ່ໃນຊີເຣຍ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງໃນຄະນະລັດຖະບານເວົ້າວ່າ ການກະທຳຂອງສະຫະລັດ "ບໍ່ໄດ້ເປີດໄຟຂຽວ," ແລະການກ່າວຢືນຢັນເຊັ່ນນັ້ນ ຖືວ່າ "ເປັນຂາດຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ."
ບັນດາສະມາຊິກຄົນສຳຄັນຂອງລັດຖະສະພາຈາກທັງສອງພັກໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕຳໜິການຕັດສິນໃຈ ຂອງປະທານາທິບໍດີຢ່າງແຮງ.
ທ່ານ ມິດ ແມັກຄອນແນລ, ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫລາຍຢູ່ໃນສະພາສູງ ແລະທ່ານ ນາງ ແນນຊີ ເປໂລຊີ, ປະທານສະພາຕ່ຳ ຕ່າງກໍໄດ້ອອກຖະແຫລງການຕຳໜິການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນີ້.