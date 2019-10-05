ບັນດາສະມາຊິກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງໝາຍເກາະ
ສັ່ງໃຫ້ທຳນຽບຂາວມອບເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທາ
ນາທິບໍດີດໍໂນລທຣຳນັ້ນມາໃຫ້.
ຫົວໜ້າຂອງຄະນະກຳມະການ 3 ຄະນະໄດ້ເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໝາຍເກາະດັ່ງກ່າວ ເພາະວ່າທຳນຽບຂາວ “ປະຕິເສດ
ບໍ່ຍອມເຮັດຕາມ… ຫລືແມ່ນກະທັ້ງບໍ່ໄດ້ສົນໃຈໃຫ້ຄຳຕອບ-- ເມື່ອໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍຕັ້ງ
ຫລາຍຄັ້ງວ່າໃຫ້ສົ່ງເອກະສານມາໃຫ້ຄະນະກຳມະການຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມສະ
ໝັກໃຈ.”
ພວກນັກສືບສວນຂອງສະພາຕ່ຳຍັງໄດ້ສົ່ງຄຳຮ້ອງຢ່າງແຮງໃນວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອຂໍ
ເອົາເອກະສານຈາກຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (Mike Pence) ອີກດ້ວຍກ່ຽວ
ກັບການຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງທ່ານກັບຢູເຄຣນ, ໂດຍອ້າງເຖິງລາຍງານທີ່ເວົ້າວ່າ ທີ່ປຶກ
ສາຂອງທ່ານ ເພັນສ໌ (Pence) ຄົນນຶ່ງອາດຈະໄດ້ຍິນການໂອ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບ
ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາລະຫວ່າງທ່ານ ທຣຳ ກັບປະທານາທິບໍດີໂວໂລດິເມຍ ເຊ
ເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskiy) ທີ່ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງ
ຮ້ອງປະທານາທິບໍດີນີ້.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນສຸກວານນີ້ເຊັ່ນກັນ, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ທ່ານມີໜ້າ
ທີ່ຕ້ອງທຳຕາມກົດໝາຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ
ຫລ້າສຸດທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໃຫ້ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດທຳ
ການສືບສວນຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງຂອງທ່ານນັ້ນ.
"ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື້ອງການເມືອງ. ອັນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
ຖ້າທ່ານຫາກອ່ານເບິ່ງລັດຖະທຳມະນູນຂອງພວກເຮົາ ແລະອັນອື່ນອີກຫລາຍຢ່າງ
ແລ້ວ ທ່ານກໍຈະເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີໜ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງການສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
ຂ້າພະເຈົ້າມີພາລະ ແລະໜ້າທີ່ອັນແທ້ຈິງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ
ທ່ານທຣຳ ທີ່ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ຢູ່ໃນໝາກຫົວໃຈຂອງການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຂອງບັນດາສະມາ
ຊິກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານນັ້ນ ດໍຄືສິ່ງ
ທີ່ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານສືບລັບ, ທ່ານ ອາດຳ ຊິຟ (Adam Schiff)
ບອກວ່າ "ເປັນການໂທລະສັບທີ່ບໍ່ດີຊຶ່ງໃນນັ້ນທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກົດດັນອຳນາດ
ຂອງຕ່າງປະເທດໃຫ້ທຳການສືບສວນຄູ່ປໍລະປັກທາງການເມືອງຂອງຕົນທີ່ເຮັດໃຫ້
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ."
ຢູ່ໃນຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຫລວງຫລາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ນັ້ນ, ທ່ານ ມິດ ຣອມນີ, ສະມາ
ຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນຈາກລັດຢູທາ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ: "ເມື່ອ
ເບິ່ງຈາກສິ່ງປາກົດໃຫ້ເຫັນທຸກຢ່າງແລ້ວ, ການຂໍຮ້ອງຢ່າງໜ້າດ້ານໆຂອງປະທານາ
ທິບໍດີ ໃຫ້ຈີນ ແລະຢູເຄຣນທຳການສືບສວນຕໍ່ທ່ານໂຈ ໄບເດັນນັ້ນ ເປັນການກະທຳ
ທີ່ຜິດ ແລະໜ້າເຫລືອເຊື່ອ."