ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ປະນາທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ອົງການຂ່າວ CNN ທີ່ສະເໜີວ່າໃຫ້ສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍຂ່າວສານ "ຂອງພວກເຮົາເອງ" ເພື່ອຕ້ານບໍ່ກັບການເຂົ້າເຖິງທຸກມຸມໂລກຂອງ ອົງການຂ່າວສານຍັກໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ "ຂ່າວຂີ້ຕົວະ" ຂອງມັນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເວົ້າເຖິງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຫລື VOA ແລະວິທະຍຸຢູໂຣບເສຣີ ຫລື Radio Free Europe ໂດຍໃຊ້ການເວລາທີ່ບອກເຖິງອະດີດໃນຄຳເວົ້າຂອງເພິ່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າອົງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານສອງແຫ່ງນີ້ ຈະທຳການກະຈາຍສຽງໄປໃຫ້ຄົນປະມານ 275 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກໃນແຕ່ລະອາທິດຢູ່ກໍຕາມ.
ໃນຂະນະທີ່ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ອົງການຂ່າວ CNN ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມໂກດເຄືອງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີຢູ່ນັ້ນ, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຂົ້າຮ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາວ່າ "ພວກເຮົາເຄີຍມີ ...ວິທະຍຸ ຢູໂຣບເສຣີ ຫລື Radio Free Europe ແລະສຽງອາເມຣິກາ ຫລື Voice of America, ແລະພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງອົງການຂ່າວພວກນີ້ຂຶ້ນມາເພື່ອສ້າງສາປະເທດເຮົາ ແລະການເຮັດແນວນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜົນດີປານໃດ."
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ "ແລະພວກເຮົາຄວນສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍຂ່າວສານຂອງພວກເຮົາເອງ ແລະເອົາຂ່າວທີ່ມີຄວາມຈິງຈຳນວນນຶ່ງອອກໄປໃຫ້ຄົນຮູ້ ເພາະວ່າ ພວກ CNN ແມ່ນບໍ່ດີຫລາຍອີ່ຫລີ." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກເຂົາບໍ່ດີຫລາຍສຳລັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ."
ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈະແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີຈຶ່ງເວົ້າເຖິງອົງການຂ່າວສອງແຫ່ງນີ້ ແບບຢູ່ໃນອະດີດ. ບັນດານັກຂ່າວຂອງ VOA ປະຈຳທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຖາມທ່ານປະທານາທິບໍດີເປັນປະຈຳກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ. ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກການກ່າວປາໄສຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີຄັ້ງນັ້ນແລ້ວ ນັກຂ່າວຂອງ VOA ປະຈຳທຳນຽບຂາວຄົນນຶ່ງກໍໄດ້ຖາມທ່ານ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການກັບຄືນໄປຫາການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບກຸ່ມຕາລີບານ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດທີ່ມີການຖ່າຍວີດິໂອຂອງ VOA ສອງຄັ້ງ, ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວມັກຈະອອກຄຳເຫັນ ແລະບອກຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບເລື້ອງຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ VOA.