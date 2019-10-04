ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ຈີນ ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ ທ. ໄບ​ເດັນ ​

ປ. ທ​ຣຳ ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວຢູ່​ສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ​ນອກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າຂອງວັ​ທີ 3 ຕຸ​ລາ, 2019 ຢູ່​ເດີ່ນ​ຫຍ້າ​ນອກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຢ່າງ​ເປີ​ດ​ແປນໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທຳ​ການສືບ​ສວນຄູ່​ແຂ່ງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງ​ເປັນການ​ກະ​ທຳອັນ​ນຶ່ງ​ທີ່ຈະ​ຖືກເອົາເພີ້ມໃສ່​ການ​ກະ​ທຳທີ່ຖືກ​ສອບ​ສວນ ຢູ່ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງເພື່ອ​ປົດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີີ່ມີ​ຢູ່​ແລ້ວນັ້ນ.

ໃນ​ການ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວຢູ່​ສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ​ນອກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ທີ່​ຖາມທ່ານທ​ຣຳ​ວ່າ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ແທ້​ໆທີ່​ທ່ານຢາກຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ໃຫ້ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ (Volodmyr Zelenskiy) ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ເຮັດໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ລົມ​ກັນ​ຢູ່​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຜູ້​ແຈ້ງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດນັ້ນ, ທ່ານ​ທ​ຣຳບອກ​ວ່າ "ຂ້ອຍ​ພະ​ເຈົ້າແນະ​ນຳ​ໃຫ້ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເລີ້ມ​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຕໍ່​ພວກ​ໄບ​ເດັນ (Bidens)."

ຕໍ່​ມາ, ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ທ່ານ ທ​ຣຳ​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີວ່າ: "ໃນ​ນາມ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ສິດ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ​ເລີຍ, ບາງ​ເທື່ອ​ອາດ​ຈະມີ​ໜ້າ​ທີ່​ອີກ​ດ້ວຍ​ຊ້ຳ, ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ ຫລື​ໄດ້​ສືບ​ສວນ, ການ​ສໍ້​ລາດ ບັງ​ຫລວງ, ແລະ​ໃນ​ນັ້ນ​ຈະ​ລວມ​ທັງ​ການ​ບອກ​ໃຫ້, ຫລື​ສະ​ເໜີໃຫ້​ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ!"

ໃນ​ຫລາຍມື້ ມໍ່ໆ​ມານີ້, ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ທຳ​ການໂຈມ​ຕີຄັ້ງແລ້ວ ​ຄັ້ງ​ເຫລົ່າຕໍ່​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໂຈ​ໄບ​ເດັນ, ທີ່​ດຽວນີ້​ກຳລັງ​ເປັນ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ທີ່​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ນັ້ນ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າທ່ານ ໄບ​ເດັນ​ໄດ້​ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ຂອງ ຕົນ​ໃນ​ທາງ​ຜິດ ໂດຍ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນຍົກ​ເລີກ​ການ​ສືບ​ສວນການ​ກະ​ທຳ​ຜິດທາງ​ອາ​ຍາ ທີ່​ອາດ​ຈະພາດ​ພິງ​ເຖິງລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ, ທ່ານຮັນ​ເທີ (Hunter) ຊຶ່ງ​ຕອນນັ້ນ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດພະ​ລັງ​ງານເບີ​ຣິ​ສ​ມາ (Burisma) ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ກີ​ຢິ​ບຢູ່.

ກ່ອນ​ຈະ​ຂຶ້ນເຮືອ​ບິນ​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ ມາ​ຣິນ​ວັນ (Marine One) ເພື່ອ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດານັ້ນ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ວ່າ "ໄດ້​ຕົບ​ຕາ” ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ຈີນ​ອີກ​ດ້ວຍ.

"ຈີນ​ຄວນ​ເລີ້ມ​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ​ພວກ​ໄບ​ເດັນ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ ຮັນ​ເທີ​ ໄບ​ເດັນ​ວ່າໄດ້​ໃຊ້​ເຮືອ​ບິນ​ປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ ຂອງ​ຮອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Air Force Two ເພື່ອເດີນ​ທາງ​ໄປຊື້ເຄື່ອງ​ຈາກ​ຈີນ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 1.5 ຕື້ ໂດ​ລາ ໃນ​ປີ 2013 ສຳ​ລັບກອງ​ທຶນ​ສ່ວນ​ຕົວທີ່​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ.

ພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ເວົ້າ​ວ່າ ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທີ່​ເວົ້າ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ມາ ເປັນ​ຕົວ​ຢ່າງອີກ​ອັນ​ນຶ່ງຂອງທ່ານທີ່​ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ ດີ ເພື່ອຊ່ວຍ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດທາງ​ການ​ເມືອງຂອງສ່ວນ​ຕົວທ່ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປ​ັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG