ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດການຂັດແຍ້ງ ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະທາງດ້ານກົດໝາຍມາເປັນເວລາສອງປີກວ່າໆແລ້ວ ກໍເປັນທີ່ປາກົດວ່າປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນຜູ້ຊະນະໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະການສ້າງສ່ວນນຶ່ງຂອງກຳແພງຊາຍແດນ ເພື່ອຈຳກັດການລັກລອບເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຜ່ານຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ທ່ານທຣຳມອງເຫັນວ່າ ການເພີ້ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຊາຍແດນເປັນ “ການປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ” ຕໍ່ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຜູ້ທີ່ທ່ານຈະຊັກຊວນໃຫ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງເອົາທ່ານ ໃນການລົງແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີຕື່ມອີກສະໄໝນຶ່ງໃນປີໜ້າ. ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໄປແລ້ວ ກຳແພງຊາຍແດນ ກຳລັງຖືກສ້າງຂຶ້ນ.”
ເຖິງແມ່ນໄດ້ເກີດບັນຫາຈາກສານແລະລັດຖະສະພາກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານທຣຳກໍໄດ້ກ່າວອ້າງ ແລະພວກຕ້ອງຕິບາງຄົນກໍຍອມຮັບ ແບບບໍ່ເຕັມໃຈ ແຕ່ກໍເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ໃນການປ່ຽນແປງສະພາບການ ການຫຼັ່ງໄຫລຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານແລະໃນດ້ານກົດໝາຍຕະຫຼອດທັງໂຄງຮ່າງຕົວຈິງຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງອາເມຣິກາທີ່ຕິດກັບເມັກຊິໂກ.
ລັດຖະບານລາຍງານວ່າ ມີການກໍ່ສ້າງກຳແພງໃໝ່ເກືອບ 100 ກິໂລແມັດນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາແລະມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍກຳແພງດັ່ງກ່າວອອກໄປຕື່ມ 600 ກວ່າກິໂລແມັດ ພາຍໃນທ້າຍປີໜ້ານີ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ ການຈັບພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 144,255 ຄົນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ມາເປັນ 64,006 ຄົນໃນເດືອນ ສິງຫາ ຄືຫຼຸດລົງ 56 ເປີເຊັນ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ສືບຕໍ່ເດີນທາງ ມາຍັງເຂດຊາຍແດນກ້ຳໃຕ້ຂອງສະຫະລັດຢູ່ນັ້ນ ແຕ່ກໍມີຈຳນວນຫຼຸດລົງ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວຢູ່ໃນດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ນັບແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງກັບເມັກຊິໂກ ຊຶ່ງພວກຂໍລີ້ໄພຈະຖືກສົ່ງກັບໄປເມັກຊິໂກເພື່ອລໍຖ້າຮັບຟັງການຕັດສິນຂອງສານຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຂໍ້ຕົກລົງອີກຈຳນວນນຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ບັນລຸກັບປະເທດກົວເຕມາລາ ແອລຊາລວາດໍແລະຮອນດູຣາສ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອສະກັດກັ້ນພວກເດີນທາງມາຍັງຊາຍແດນສະຫະລັດ ໂດຍກຳນົດໃຫ້ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ເປັນບ່ອນລີ້ໄພ ບ່ອນທີ່ພວກກ່າວອ້າງໃນການຂໍລີ້ໄພ ຕ້ອງໄດ້ຂໍການຄຸ້ມຄອງກ່ອນທີ່ຈະຍື່ນໜັງສືມາຍັງສະຫະລັດ.
ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ລິເລີ້ມໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳຫຼາຍສະບັບປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍທາງດ້ານກົດໝາຍຫຼາຍໆຢ່າງ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດກໍໄດ້ເປີດໄຟຂຽວໃຫ້ເປັນການຊົ່ວຄາວ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ປະຕິເສດຕໍ່ການຂໍລີ້ໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວເມັກຊິໂກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍການຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃນປະເທດທີສາມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຜ່ານມານັ້ນ.