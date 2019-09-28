ນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ນຳຂອງພວກປະທ້ວງຢູ່ຮົງກົງ ໄດ້ປະກາດທີ່ຈະລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາ.
ທ້າວໂຈຊວາ ວອງ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ລາວສະລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ໃນເດືອນພະຈິກຈະມານີ້.
ທ້າວວອງກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງລາວທີ່ຈະລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ “ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນແລ້ວ.”
ລາວເວົ້າວ່າ ການລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຂອງລາວ “ແມ່ນວິທີທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງສຸດ ທີ່ສັນຕິ ແລະສົມເຫດສົມຜົນ ໃນການສະແດງອອກ ຊຶ່ງຄວາມເຊື່ອທາງດ້ານການເມືອງ.”
ທ້າວວອງໄດ້ປະກາດ ກ່ອນເລີ້ມການໂຮມຊຸມນຸມເດີນຂະບວນໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເພື່ອລະນຶກເຖິງ ວັນຄົບຮອບຫ້າປີ ໃນການປະທ້ວງທີ່ໃຊ້ຄັນຮົ່ມເວລາພວກເດີນຂະບວນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ໃນຮົງກົງ ເປັນເວລາສອງເດືອນກວ່າໆ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການໂຍະຍານຜ່ອນຜັນໃດໆ ຈາກພວກຜູ້ນຳຂອງຮົງກົງ.
ການປະທ້ວງຢູ່ຮົງກົງໃນເວລານີ້ ແມ່ນພົວພັນກັບການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາຫຼາຍໆເດືອນ ຊຶ່ງປົກກະຕິແລ້ວຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທ້າຍອາທິດ. ການປະທ້ວງບາງຄັ້ງກໍໄດ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍມີພວກເດີນຂະບວນປະທະກັບຕຳຫຼວດ.
ການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຄົນຮ້າຍຂ້າມແດນ ຊຶ່ງລັດຖະບານຂອງຮົງກົງ ໄດ້ສັນຍາ ທີ່ຈະຖອນຄືນໄປແລ້ວນັ້ນ.
ພວກປະທ້ວງຍັງສືບຕໍ່ພາກັນໂຮມຊຸມນຸມ ຈົນກວ່າຈະມີການປະຕິບັດຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງອື່ນໆ ຮວມທັງການເລືອກຕັ້ງໂດຍກົງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕຳຫຼວດ.
ການປະທ້ວງທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາໃນທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນການທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ການປົກຄອງຂອງຈີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ອັງກິດໄດ້ໂອນການປົກຄອງຮົງກົງໄປໃຫ້ຈີນ
ໃນປີ 1997.