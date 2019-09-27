ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮູ້ສຶກໂກດແຄ້ນກ່ຽວກັບຜູ້ແຈ້ງຄວາມທີ່ພາໃຫ້ສະພາຕ່ຳເລີ້ມການສອບຖາມເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກັບຄືນສູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລ້ວກໍໄດ້ຕ້ອງຕິສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດແລະສື່ມວນຊົນແລະໃຫ້ຮ່ອງຮອຍທີ່ອາດຈະມີການຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ແຈ້ງຄວາມທີ່ເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີໃຊ້ອຳນາດປະຈຳຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ໄປໃນທາງຜິດນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ກັບຄືນສູ່ທຳນຽບຂາວຈາກການໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້. ທ່ານໄດ້ກັບຄືນມາໃນເວລາດຽວກັນກັບທີ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ເປີດການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບການຊັກຊ້າທີ່ລັດຖະບານສົ່ງຄຳຮ້ອງຮຽນຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມໄປໃຫ້ສະພາ.
ຄຳຮ້ອງຮຽນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການໂທລະສັບໂອ້ລົມຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງຢູເຄຣນໃຫ້ຊອກຫາຄວາມຜິດກ່ຽວກັບອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈໄບເດັນແລະລູກຊາຍຂອງທ່ານ ທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂອກາດທີ່ທ່ານໄບເດັນຈະຊະນະ ການຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກພັກ ໃຫ້ເປັນຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ແລະລົງແຂ່ງຂັນກັບທ່ານທຣຳ ໃນປີ 2020.
ທ່ານທຣຳໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າຄະນະທີ່ປຶກສາ ທ່ານ Mick Mulvaney ໂຈະການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານແກ່ຢູເຄຣນເກືອບ 400 ລ້ານໂດລາ ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງອາທິດກ່ອນທີ່ທ່ານໂທລະສັບໄປຫາ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ເພື່ອກົດດັນຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນ ອັນເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຢ່າງແຮງ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ຖານທັບອາກາດຮ່ວມແອນດຣູນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ປະນາມກົນລະຍຸດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ “ສ້າງຄວາມເຊື່ອມເສຍ” ແລະກ່າວຫາທ່ານແອແດມ ຊິຟ ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍແລະເປັນຄູ່ປໍລະປັກປະທານາທິບໍດີນັ້ນວ່າ “ເສກສັນປັ້ນເລື້ອງຂຶ້ນມາ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າອັບອາຍສຳລັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນການຕາມລ່າຊອກຫາຈັບຜິດອີກຄັ້ງນຶ່ງ. ນີ້ພວກເຮົາເລີ້ມອີກແລ້ວ. ມັນແມ່ນແອແດມ ຊິຟ ແລະລູກນ້ອງຂອງລາວ ເສກສັນປັ້ນເລື້ອງຂຶ້ນ ແລະນັ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນຄືກັນກັບຜູ້ມີສິນທຳ ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ ທີ່ພວກທ່ານຕ້ອງການ ຢາກຈະເອີ້ນພວກເຂົາ ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າອັບອາຍແທ້ໆ.”