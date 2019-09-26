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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຮັກ​ສາ​ການ ຫົວ​ໜ້າ​ສືບ​ລັບ ສ​ຫລ ຈະ​ໄປ​ໃຫ້​ການ ຕໍ່​ສະ​ພາ ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ

ພົນ​ເຮືອ​ໂທໂຈ​ເຊັ​ຟ ແມັກ​ກວາຍ​ເອ​ີ ໄປ​ໃຫ້​ການ ຕໍ່​ສະ​ພາ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 25 ກໍ​ລະ​ກົດ 2018.

ຮັກ​ສາ​ການ ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ທີ່​ຖືກ​ຂັດ​ຂວາງ​ບໍ່​ໃຫ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຊື່​ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລານີ້​ເປັນ​ຈຸດ​ສູນ​ກາງ​ໃນການ​ສືບ​ສວນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​ນັ້ນ ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ໄປ​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້ນີ້.

ນອກນັ້ນ ຍັງ​ເປັນ​ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ທ່ານ​ໂຈ​ເຊັ​ຟ ແມັກ​ກວາຍ​ເອີ ຈະ​ໃຫ້​ການ​ແບບປິດ​ລັບ ​ຕໍ່​ຄະນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງນຳ​ດ້ວຍ.

ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ບາງ​ຄົນ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ຂອງ​ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ. ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ແບ່ງ​ແຍກ​ກັນ ​ໄປ​ຕາມ​ສາຍ​ພັກ ຊຶ່ງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດເອີ້ນ​ວ່າມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຮ້າຍ​ແຮງ ແຕ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ທຳ​ນາຍ​ວ່າ ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຈະ​ບໍ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ໃດໆ ຕໍ່​ຊະ​ຕາ​ກຳ​ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ.

ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ຢູ່​ໃນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ສຳ​ລັບ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ພັກ.

ທ່ານເບັນ ແຊ​ສ ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ອ່ານ​ເອກ​ກະ​ສານ​ແລ້ວ ​ໂດຍເວົ້າ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ຢູ່​ໃນ​ໜີ້. ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ ບ​ລີ​ກັນບໍ່​ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​ອ້ອມ​ໄປ​ອ້ອມ​ມາ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ​ກໍ​ບໍ່​ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ເຊັ່ນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຢູ່ໃນ​ນັ້ນ.”

ບັນ​ຫາ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ ເວ​ລາ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ທີ່​ບໍ່​ລະ​ບຸ​ຊື່ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ສະ​ແດງຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກະ​ທຳ​ ທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ລຳ​ດັບ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຊຶ່ງ​ຮວມ​ທັງສິ່ງ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ເວ​ລານີ້​ວ່າ ແມ່ນ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໃນ​ເດືອນກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມາ ​ລະ​ຫວ່າງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູເຄ​ຣນ ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ.

ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ຜູ້ກວດ​ກາ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເອີ້ນການ​ຮ້ອງ​ທຸກນີ້​ວ່າ “ຮ້າຍ​ແຮງ” ແລະ “ຮີບ​ດ່ວນ.”

ພວກ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ໄດ້​ຕິ​ດ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​ທັງ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ແລະ​ສະ​ພາ​ສູງ ເພື່ອ​ຢາກ​ຮູ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຜູ້​ແຈ້ງຄວາມ​ໄດ້​ພົບ​ພໍ້​ໂດຍ​ກົງ ກັບ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ທັງ​ສອງ ຖ້າ​ຫາກ​ມີຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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