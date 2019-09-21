ມີພວກປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣແລະຫົວເມືອງອື່ນໆ ທົ່ວປະເທດອີຈິບ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍດີອັບແດລ ຟາຕາ ແອລ-ຊີຊີ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອສະໜອງຕອບຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງທາງອິນເຕີແນັດ ໃຫ້ເດີນຂະບວນຕໍ່ການການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງລັດຖະບານ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກທີ່ເຫັນເຫດການ.
ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ແຈ້ງວ່າ ການປະທ້ວງແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນກັນຢູ່ໃນປະເທດອີຈິບ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປາບປາມ ພວກຄັດຄ້ານລັດຖະບານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງທ່ານຊີຊີ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນກຳອຳນາດລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມ ປະທານາທິບໍດີໂມຮຳເໝັດ ມໍຊີ ໃນປີ 2013 ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຂອງທ່ານ.
ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ຂັບໄລ່ພວກປະທ້ວງກຸ່ມນ້ອຍໆ ທີ່ມີຂຶ້ນຢ່າງກະຈັດກະຈາຍທົ່ວນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ໂດຍໃຊ້ລະເບີດນ້ຳຕາ ແຕ່ພວກຊາວໜຸ່ມຈຳນວນນຶ່ງ ຍັງພາກັນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ສາຍຕ່າງໆ ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ແລະກໍພາກັນຮ້ອງຄຳຂວັນຂຶ້ນວ່າ ຊີຊີຈົ່ງໜີໄປ! ອີງຕາມພວກນັກຂ່າວຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນປະທ້ວງ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການເວົ້າວ່າ ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງຈຳນວນນຶ່ງ.
ການປະທ້ວງຂະໜາດນ້ອຍຍັງມີຂຶ້ນທີ່ນະຄອນອາເລັກຊານເດຣຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມທະເລເມດີແຕເຣນຽນ ເມືອງຊູເອດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມທະເລແດງ ພ້ອມທັງເມືອງອຸດສາຫະກຳຕ່ຳຜ້າ ມາຮາລລາ ແອລ-ກູບຣາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດສາມຫລ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳນາຍລ໌.
ມີການຍາມຮັກສາການຢ່າງແໜ້ນໜາຂອງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣແລະຈະຕຸລັດຕາຫາຣີກ ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປີ 2011 ທີ່ນຳໄປສູ່ການໂຄ່ນລົ້ມອະດີດປະທານາທິບໍດີອະວຸໂສ ໂຮສນີ ມູບາຣັກນັ້ນ.
ເວລານີ້ ຍັງບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ໄດ້ເທື່ອ.
ໂທລະພາບຂອງລັດຖະບານກໍບໍ່ໄດ້ອອກຂ່າວໃດໆ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງເຫຼົ່ານີ້.
ນັກຂ່າວທີ່ນິຍົມລັດຖະບານຄົນນຶ່ງກ່າວແຕ່ພຽງວ່າ ມີພວກປະທ້ວງນ້ອຍໆກຸ່ມນຶ່ງໄດ້ໂຮມຊຸມນຸມກັນ ໃນເຂດໃຈກາງ ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ເພື່ອຖ່າຍວີດິໂອແລະກໍຖ່າຍຮູບຕົນເອງກ່ອນຈະພາກັນໜີໄປຈາກບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ. ໂທລະພາບທີ່ນິຍົມລັດຖະບານອີກຊ່ອງນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ສະຖານະການໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມຈະຕຸລັດຕາຫາຣີກ ແມ່ນງຽບສະຫງົບດີ.