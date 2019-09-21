ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ເທື່ອໃໝ່ ທີ່ຈະສົ່ງພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ໄປຍັງຢູໂຣບ ຖ້າປະເທດຕ່າງໆໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາພວກນັກລົບຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານທຣຳກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນແຜນການເພື່ອຫຼຸດກຳລັງໃນຊີເຣຍ ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ເຮັດຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ໂລກຂອງເຮົາ ໂດຍກຳຈັດກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນລັດອິສລາມ ແລະມັນກໍເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ປະເທດອື່ນໆຈະເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.
ທ່ານທຣຳກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານສກັອດ ມໍຣິສັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຮັບເອົາຊະເລີຍເສິກເຫຼົ່ານີ້.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດ ແລະໃນຈຸດໃຈຈຸດນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເສຍໃຈ ພວກເຈົ້າຈະຮົບເອົາພວກເຂົາຄືນ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາກໍຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາໄປຊາຍແດນຂອງພວກເຈົ້າ.”
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງຕໍ່ປະເທດພັນທະມິດໃນຢູໂຣບຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບບັນຫາພວກນັກລົບຕ່າງປະເທດຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ທ່ານຂຽນໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມວ່າ “ສະຫະລັດໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອັງກິດ ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ແລະປະເທດພັນທະມິດອື່ນໆໃນຢູໂຣບ ໃຫ້ຮັບເອົາພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ ISIS ຈຳນວນ 800 ກວ່າຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະນຳໂຕພວກເຂົາໄປຂຶ້ນສານ. ທາງເລືອກແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ປ່ອຍພວກເຂົາໄປ.”
ອີງຕາມການກະປະມານເທື່ອຫຼ້າສຸດຂອງສະຫະລັດແລ້ວ ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກແນວໂຮມ ຍັງມີພວກນັກລົບຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ຢູ່ໃນຄຸກຊົ່ວຄາວໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ພ້ອມກັບພວກນັກລົບລັດອິສລາມອື່ນໆອີກຫຼາຍພັນຄົນຈາກຊີເຣຍຢູ່ໃນປະເທດອີຣັກ.