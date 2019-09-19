ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີພັກໃດເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຂອງອິສຣາແອລນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈະມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ທ່ານເບັນນີ ແກນທ໌ ຜູ້ທ້າທາຍຄົນສຳຄັນ ເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ.
ໃນການຖະແຫຼງທາງວີດີໂອນັ້ນ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນທ່ານໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານຝ່າຍຂວາກໍຈິງ ແຕ່ “ຜົນການເລືອກຕັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນີ້ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້.”
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນ ແລະຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານແກນທ໌ສ້າງຕັ້ງ “ລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ.”
ທ່ານແກນທ໌ຈາກພັກສີຟ້າແລະສີຂາວທີ່ນິຍົມແນວທາງສາຍກາງ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ຕາບໃດທີ່ທ່ານເນຕັນຢາຮູຍັງເປັນຜູ້ນຳພາຂອງພັກລີກູດຢູ່. ໂຄສົກກ່າວວ່າ ທ່ານແກນທ໌ຈະອອກມາຖະແຫຼງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບທ່າທີຂອງທ່ານໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ທັງສອງພັກ ຕ່າງກໍບໍ່ສາມາດກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ 61 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາຄແນຊເຊັດທ໌ທີ່ມີທັງໝົດ 120 ບ່ອນ ຂອງອິສຣາແອລ. ຈາກຄະແນນສຽງເກືອບທັງໝົດ ທີ່ນັບໄປແລ້ວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ປາກົດວ່າພັກສີຟ້າແລະສີຂາວໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງ 33 ບ່ອນ ແລະພັກລີກູດຊະນະ 31 ບ່ອນ ຊຶ່ງຮວມກັບພັກຕ່າງໆຢູ່ໃນລັດຖະບານປະສົມແລ້ວນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໄດ້.
ທ່ານອາວິກດໍ ລີເບີແມນ ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນບຸກຄົນທີ່ອາດຈະສາມາດເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໃນເມື່ອທັງສອງພັກບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ທ່ານລີເບີແມນ ທີ່ ເປັນຫົວໜ້າ ພັກຢິສຣາແອລ ເບເຕີນູ ຫລືອິສຣາແອລແມ່ນບ້ານເກີດຂ້ອຍ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພວກທີ່ມີເຊື້ອສາຍຣັດເຊຍ ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງ 9 ບ່ອນ ໃນການເລືອກຕັ້ງເທື່ອນີ້ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນເກືອບເປັນສອງເທົ່າທີ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບມາ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳຕະຫຼອດມາວ່າ ທ່ານເຫັນພ້ອມກັບການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າເປັນລັດຖະບານທີ່ຮວມທັງພັກສີຟ້າແລະຂາວຂອງທ່ານແກນທ໌ ພັກລີກູດ ຂອງ ທ່ານເນຕັນຢາ ຮ່ວມກັບພັກຂອງທ່ານ.
ທ່ານລີເບີແມນກ່າວຢູ່ນອກເຮືອນຂອງທ່ານ ທີ່ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງຊາວຢິວ ນອກດິມ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ເປັນລັດຖະບານເສລີນິຍົມທີ່ກວ້າງຂວາງ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນທາງເລືອກອື່ນໆ. ຈາກທັດສະນະຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນໆເຫຼືອຢູ່ເລີຍ.”
ທ່ານໄດ້ກຳນົດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຈຳນວນນຶ່ງ ຮວມທັງການແຕ່ງງານຂອງພົນລະເຮືອນໃນອິສຣາແອລ. ປັດຈຸບັນນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສອນສາສະໜາທີ່ເຄັ່ງຄັດເປັນຜູ້ມີອຳນາດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການຈັດພິທີແຕ່ງງານ ຫຼືຢ່າຮ້າງຢູ່ໃນອິສຣາແອລ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຢືນຢັດວ່າ ພວກນັກຮຽນສາສະໜານິຍົມແນວທາງເດີມຈັດຕ້ອງໄດ້ຮຽນຫຼັກສູດຂອງທາງໂລກເຊັ່ນວ່າຄະນິດສາດແລະວິທະຍາສາດນຳ ແລະຈະມີການເປີດບໍລິການໃນການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ໃນວັນບຸກຊັບບາດຂອງຊາວຢິວ.