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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ຈະ​ອອກ​ຄຳ​ເຕືອນ ຕໍ່ ແຊນ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ເຮືອນ​ຢູ່

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເຮືອນ​ ນອນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ ຖັງ​ເກັບ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ ທີ່​ແຈ​ທາງ​ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ແຊນ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ ວັນ​ທີ 21 ສິງ​ຫາ 2019.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີແຜນທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ອ້າງວ່າ​ນະ​ຄອນ​ແຊນ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ ລະ​ເມີດ​ລະ​ບຽບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງແວດ​ລ້ອມ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ພວກ​ບໍ່​ມີ​ເຮືອນ​ຊານ​ບ້ານ​ຊ່ອງ​ຢູ່​ອາ​ໄສ.

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ເທິງ​ເຮືອ​ບິນ​ປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ ແອ​ຟອ​ຣ໌ດ​ວັນ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ສິ່ງ​ໂສ​ໂຄກ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ທໍ່​ລະ​ບາຍນ້ຳ​ຝົນ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ແຊນ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ ຊຶ່ງ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າມົນ​ລະ​ພິດ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ມະ​ຫາ​ສານ ໄຫຼ​ລົງ​ສູ່​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ.

ທ່ານທ​ຣຳ​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ ນັ້ນ​ຄື​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ລອ​ສ​ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສແລະ​ນະ​ຄອນ​ແຊນ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ ແລະ​ພວກ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ຍື່ນ​ໜັງ​ສື​ແຈ້ງການ ຕໍ່​ແຊນ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພວມ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຕືອນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແລະ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ປະ​ມານ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ຍົກ​ເອົາ​ເລື້ອງ​ພວກ​ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ເຮືອນ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ​ຂຶ້ນ​ມາເວົ້າ​ໃນການ​ຕ້ອງ​ຕິ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ​ນະ​ຄອນ​ແຊນ​ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ​ແລະ​ລອ​ສ​ແອນ​ເຈີລິ​ສນັ້ນ​ວ່າ “ທຳ​ລາຍ​ຕົວ​ເອງ.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ດາຍ​ແອນ ຟາຍ​ສ​ຕາຍ​ນ໌ ທີ່​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ​ກ່າວ​ວ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເຮືອນ​ຢູ່ວ່າ​ເປັນ​ບັນຫາ​ຂອງ​ລັດ ແຕ່​ທ່ານ​ແມ່ນ​ຜິດ​ພາດ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ອະ​ທິ​ບາຍ ກ່ຽວ​ກັບສະ​ຖາ​ນະ​ການ ແລະ​ການ​ສະ​ເໜີ​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການຂອງ​ທ່ານ ມີ​ແຕ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເລື້ອງ​ນີ້ ຂີ້​ຮ້າຍ​ລົງ​ຕື່ມ.

ອ່ານ​ຂ່​າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັ​ງ​ກິດ

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