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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພ​ສ​ທ໌ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕິດ​ຕໍ່ ລະ​ຫວ່າງ ປ. ທ​ຣຳ ແລະ ຜູ້​ນຳ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນ ຕໍ່​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ​ ທ​ຣຳ ລົມ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2019.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​ ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ທຳ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ລັບ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ກັບ​ຜູ້ກວດ​ກາ​ທົ່ວ​ໄປ ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ ທ່ານ​ໄມ​ເກີ​ລ ແອັດ​ກິນ​ສັນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ໄດ້ຮຽນ​ຮູ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ້ມ​ຕື່ມກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ໂດຍ​ຜູ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາ​ດ​ກວ່າ ທີ່​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ມາຊິກ​ສະ​ພາ​ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ການ​ໄປ​ໃຫ້​ການ ​ຂອງ​ທ່ານ​ແອັດ​ກິນ​ສັນ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໜັງ​ສື​ພິມ ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພ​ສ​ທ໌ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ້ອງ​ທຸກທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການຕິດ​ຕໍ່​ໂອ້​ລົມລະ​ຫວ່າງ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳແລະ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໃນ​ເລື້ອງ “ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ.”

​ໜັງ​ສື​ພິມ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພ​ສ​ທ໌ ກ່າວວ່າ ລາຍງ​ານ​ຂອງ​ຕົນ​ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ 2 ຄົນ​ທີ່​ຮູ້​ເລື້ອງ​ດີ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ແມ່ນ​ຜູ້​ນຳ​ຄົນໃດ​ທີ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຫຼື​ວ່າ ຜູ້​ນຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາຫຍັງ​ແທ້.

​ທ່ານ​ແອ​ແດມ ຊິ​ຟ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ທານ ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ແອັດ​ກິນ​ສັນ​ໄດ້​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າການ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ເປີດ​ເຜີຍຄວາມ​ຜິດຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ແມ່ນ “ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​ແລະ​ກໍມີ​ຄວາມ​ຮີບ​ດ່ວນ” ຊຶ່ງ​ໝາຍຄວາມ​ວ່າ ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ແລ້ວ ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຮູ້.

ທ່ານ​ຊິ​ຟ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ວ່າ “ທາງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ສຳຄັນ​ສຸດ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ປົກ​ປ້ອງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ຕໍ່​ພວກ​ທີ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ຄວາມ​ຜິດ ແລະການ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕໍ່ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ.”

ຮັກ​ສາ​ການ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານ​ໂຈ​ເຊັ​ຟ ແມັກ​ກວຍ​ເອີ ມາ​ຈົນ​ເຖິງ​ເວ​ລານີ້ ຍັງ​ປະ​ຕິ​ເສດ ບໍ່​ຍອມ​ເປີດ​ເຜີຍ​ການຮ້ອງ​ທຸກ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃຫ້​ສະ​ພາ​ຮູ້.

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມັກ​ກວຍ​ເອີ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່ວ່ານີ້ ບໍ່​ຮອດ​ຂັ້ນ “ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ.”

ທ່ານ​ຊິ​ຟ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ແມັກ​ກວຍ​ເອີ ຈະ​ໄປປາ​ກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ​ການ​ໄປໃຫ້​ການ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ກັນ​ຍານີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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