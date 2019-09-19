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ປ. ທ​ຣຳ ເພີ້ມ​ການ​ລົງ​ໂທດ 'ຢ່າງ​ໜັກ' ຕໍ່​ອີ​ຣ່ານ ໂດຍ​ຖິ້ມ​ໂທດ ໃສ່​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ເປັນ​ຜູ້​ໂຈມ​ຕີ ບໍ່​ນ້ຳ​ມັນ ຊາ​ອຸ​ດີ

ຮູບ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ (ຊ້າຍ) ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 18 ກໍ​ລະ​ກົດ 2018 ແລະ​ຮູບ​ຂອງ​ປະ​ທາ​​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີອ​ີ​ຣ່ານ ທ່ານ​ຮາ​ສ​ຊານ ຣູ​ຮາ​ນີ (ຂວາ) ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 2 ພຶດ​ສະ​ພາ 2018.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່​າ ສະ​ຫະ​ລັດ ມີ “ທາງ​ເລືອກ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ” ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ທະ​ຫານເພື່ອ​ເປັນ​ການຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ແລະ​ເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ​ຕໍ່​ສະ​ຖານ​ທີ່ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ ​ຢູ່​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ​ໃນຂະ​ນະທີ່ທ່ານ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຫາ​ລາຍ​ໄດ້ ​ເພື່ອມາ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ ທາງ​ການ​ເມືອງ​ໂດຍກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ທີ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງຫຼາຍ.” ຢູ່​ທີ່​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວຫາ​ອີ​ຣ່ານ​ວ່າ ເປັນ​ຜູ້​ “ກໍ່​ສົງ​ຄາມ” ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານຈະ​ເພີ້ມ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ “ຢ່າງ​ໜັກ” ຕໍ່​ອີ​ຣ່ານ ລຸນ​ຫລັງທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ບໍ່​ນ້ຳ​ມັນ ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ກ່າວ​ວ່າ ລົງ​ມື​ໂດຍເຕ​ຫະ​ຣ່ານນັ້ນ.

​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້ ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ທ່ານ​ສ​ຕີ​ເວັນ ມ​ນຸກ​ຊິນ​ ເພີ້ມ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ ໃຫ້​ໜັກ​ຂຶ້ນ​ ຕໍ່​ອີ​ຣ່ານ​ ຊຶ່ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນເວົ້າ​ວ່າ ເຮັດ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ປະ​ສົບ​ກັບບັນ​ຫາ ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໃດໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່. ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ກ່າວວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ​ທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ ຈະ​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ຊາບ ​ພາຍ​ໃນ 48 ຊົ່ວ​ໂມງ.

ລັ​ດ​ຖະ​ບານທ່ານ​ທ​ຣຳ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ບໍ່ພຽງ​ແຕ່​ບໍ່ຕ້ອງ​ການທີ່ຈະ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ອັດ​ຕາ​ກັບ​ອີ​ຣ່ານ ແຕ່​ຍັງ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ຄືນໃໝ່ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານບີ​ລາ​ລຊາ​ອັ​ບ (Bilal Saab) ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່ພະແນກ​ພາ​ສາ​ເປີ​ເຊຍຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອ.

ທ່ານ​ຊາ​ອັບ​ເວົ້າ​ວ່າ “ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ກ້ຳ​ເກິ່ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທັງ​ສອງນີ້ ກໍ​ຈະ​ແມ່ນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ. ເພື່ອ​ຈະ​ສົ່ງ​ຄຳ​ເຕືອນ​ໄປ​ຍັງ​ອີ​ຣ່ານບໍ່​ໃຫ້​ເຮັດ​ແບບນີ້​ອີກແລະໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ກໍຈັດ​ແຈງ ​ແລະຄວບ​ຄຸມ​ສະ​ຖາ​ນະ​ກາ ນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າທາງ​ເລືອກ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ລັບ​ຄວນ​ຢູ່​ເທິງ​ໂຕະ​ແລ້ວ.”

​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານພອມ​ພຽວ ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້​າ​ທີ່​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ເຈັດ​ດາ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ແບບ​ໃດ​ຕໍ່ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ການ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍລົງ 5 ລ້ານ 7 ແສນ​ຖັງ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້ ເກືອບ 6 ເປີ​ເຊັນ ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃຫ້​ແກ່​ໂລກ.

ທ່ານພອມ​ພຽວ ກ່າວຢູ່​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ ລຸນ​ຫຼັງ​ການ​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ​ແລ້ວ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ສະ​ຫະ​ລັດ​ແມ່ນ​ຢືນ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ແລະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນສິດ​ທິ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ. ການ​ປະ​ພຶດ​ແບບ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ອີຣ່ານ ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​ໄດ້.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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