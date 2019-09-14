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​ລົມ​ພາ​ຍຸເຂດ​ຮ້ອນ ຮຳ​ເບີ​ໂຕ ພວມ​ກໍ່​ຕົວ ໃກ້ໆ ໝູ່​ເກາະ​ບາ​ຮາ​ມັ​ສ

ຝົນ​ຕົກ​ຟ້າ​ຮ້ອງ ກ່ອນ​ທີ່​ລົມ​ພາ​ຍຸ​ເຂດ​ຮ້ອນ ຮຳ​ເບີ​ໂຕ ພັດ​ເຂົ້າ​ຖະ​ຫຼົ່ມ ທີ່​ເມືອງແມັກ​ເຄ​ລນ ບາ​ຮາ​ມັ​ສ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ກັນ​ຍາ 2019.

ພາ​ຍຸ​ຄວາມ​ກົດ​ອາ​ກາດ​ຕ່ຳ​ຫົວ​ນຶ່ງ​ໃກ້ໆ​ບາ​ຮາ​ມັ​ສ ມີ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ກາຍ​ເປັນ​ພາ​ຍຸ​ເຂດ​ຮ້ອນ​ຮຳ​ເບີ​ໂຕ ແລະ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນ ໃນ​ອີກ​ສອງ​ສາມມື້​ຂ້າງໜ້າ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ນຳອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ສຸກວານນີ້.

ການ​ເຕືອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພາ​ຍຸ​ເຂດ​ຮ້ອນ​ຮຳ​ເບີ​ໂຕ ແມ່ນ​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ ຂອງ​ບາ​ຮາ​ມັ​ສ ຍົກ​ເວັ້ນ​ເກາະ​ແອນ​ໂດ​ສ ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ລົມ​ພາ​ຍຸ​ເຂດ​ຮ້ອນ​ຫົວ​ນີ້ແມ່ນ​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ​ຈະ​ພັດ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຕືອນ ພາຍໃນ​ເວ​ລາ 36 ຊົ່ວ​ໂມງ.

ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ​ສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ​ວ່າ ລົມ​ພາ​ຍຸ​ຫົວ​ນີ້​ແມ່ນປະ​ມານ 365 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຫ່າງ​ຈາກ​ເມືອງ​ຟ​ຣີ​ພອດ ຂອງ​ເກາະ Grand Baha-mas ໄປ​ທາງ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ພວມ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ໄປ​ທາງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ 9 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ ໂດຍ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ອ່ວຍ​ໜ້າ​ໄປທາງ​ທິດ​ເໜືອ​ແລະ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ. ລົມ​ພາ​ຍຸ​ຫົວ​ນີ້​ຄາດ​ວ່າຈະ​ພັດ​ຜ່ານ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ເກາະ​ບາ​ຮາ​ມັ​ສໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້​ແລະແລະ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ນອກ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ກ້ຳ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ແລະ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ.

ສູນ​ກາງ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ແຮງ​ຂອງໃນ​ການ​ພັດ​ຂອງລົມ​ພາ​ຍຸ ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ເກືອບ 65 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ​ແລ້ວ ແລະ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າຄວາມ​ແຮງ​ຂອງ​ລົມ​ພາ​ຍຸຮຳ​ເບີ​ໂຕຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ຄ່ອຍໆ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ ແລະ​ກາຍ​ເປັນ​ລົມ​ພາ​ຍຸ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນ ພາຍ​ໃນ​ອີກ​ສອງ ຫຼື​ສາມມື້​ຂ້າງ​ໜ້ານີ້.

A tropical depression near the Bahamas has strengthened into Tropical Storm Humberto, the U.S. National Hurricane Center said late Friday night.

A tropical storm warning is in effect for the northwest Bahamas, excluding Andros Island, meaning that tropical storm conditions are expected somewhere in the warning area within 36 hours.

The agency said the storm was about 365 kilometers (226 miles) east-southeast of Freeport, Grand Bahama Island, moving toward the northwest at almost 9 kilometers (15 miles) per hour, with a turn toward the north-northwest expected by Sunday.

The storm is expected to pass very close to the northwestern Bahamas Saturday but stay offshore of Florida's east coast by Sunday and early next week.

The agency said maximum sustained winds had increased to nearly 65 kph (40 mph) and added that gradual strengthening is forecast, with Humberto expected to become a hurricane in two or three days.

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