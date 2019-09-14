ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອິນເດຍເມື່ອໄວໆມານີ້ຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍທີ່ຍັງເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງນັ້ນ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດໃນໝູ່ພວກຊາວມຸສລິມ ຢູ່ໃນອິນເດຍແລະໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານຄານໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ການໂຮມຊຸມນຸມ ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ເມືອງມຸສຊາຟາຣາບັດ ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກ ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ໃນສ່ວນທີ່ປາກິສຖານປົກຄອງ ໂດຍກ່າວວ່າ “ເວລາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ມວນມະນຸດ ເວລາເຈົ້າຊຸກເຂົາເຂົ້າຝາ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະກາຍເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຕ້ອງຕິລັດຖະບານມຸສລິມບາງປະເທດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອິນເດຍຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍ ຫຼືວ່າບໍ່ໄດ້ປາກໄດ້ເວົ້າຫຍັງເລີຍ.
ທ່ານຄານເຕືອນວ່າ “ລັດຖະບານມຸສລິມບາງປະເທດແມ່ນມິດງຽບຍ້ອນຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການຄ້າຂອງພວກເຂົາ ກັບອິນເດຍ ແຕ່ຊາວມຸສລິມ 1,250 ລ້ານຄົນພວມຈັບຕາເບິ່ງຢູ່. ພວກເຂົາບາງຄົນຈະຖືກກົດດັນໃຫ້ກາຍເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ພວກເຂົາບາງຄົນຈະຈັບປືນຂຶ້ນຕໍ່ສູ້.”
ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ເປັນພຽງເຂດດຽວເທົ່ານັ້ນຂອງອິນເດຍ ທີ່ມີຊາວມຸສລິມເປັນຄົນກຸ່ມໃຫຍ່.
ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ຫລັງຈາກອິນເດຍໄດ້ປ່ຽນແປງກົດໝາຍ ຍຸຕິການໃຫ້ຖານະພິເສດແກ່ດິນແດນດັ່ງກ່າວ ແລະຍົກເລີກສິດທິໃນການປົກຄອງຕົນເອງແລ້ວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສປະຈຳນະຄອນນິວເດລີ ກໍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ສະໜັບສະໜຸນການເຄື່ອນໄຫວນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາໝັດ ອາລ-ບານດາກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຄາດວ່າ ການປ່ຽນແປງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງດີຂຶ້ນ ແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນໃນການປົກຄອງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບແລະສັນຕິພາບຕື່ມຂຶ້ນ.”
ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ໄດ້ມີການອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໂດຍປາກິສຖານ ແລະອິນເດຍນັບແຕ່ປະເທດທັງສອງໄດ້ຮັບເອກກະລາດຈາກອັງກິດໃນປີ 1947. ປະເທດທັງສອງໄດ້ປົກຄອງແຄວ້ນແຄັສເມຍ ຄົນລະສ່ວນ ໂດຍມີອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເສັ້ນຄວບຄຸມ ເປັນເສັ້ນທີ່ແບ່ງເຂດແດນຕົວຈິງ. ຢູ່ໃນປະເທດທັງສອງ ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ຕ່າງກໍມີຖານະພິເສດ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີສິດໃນການປົກຄອງຕົນເອງ ມີທຸງຂອງຕົນເອງ ແລະກໍມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງຕົນເອງ ຈົນເທົ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງອິນເດຍ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.