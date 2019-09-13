ຈີນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງມິດຕະພາບເທື່ອຫຼ້າສຸດໃນສົງຄາມການຄ້າ ທີ່ພວມມີຂຶ້ນກັບສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດທັງສອງ ຊຶ່ງມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ ພວມກະກຽມທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາການຄ້າໃນລະດັບ ສູງ.
ໂຄສົກກະຊວງການຄ້າຂອງຈີນ ທ່ານກາວ ເຟັ້ງ ກ່າວວ່າ ຈີນພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້າກະເສດຕະກຳຂອງສະຫະລັດ ເຊັ່ນໝູ ແລະໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ.
ທ່ານກາວເວົ້າວ່າ ຈີນຍິນດີຕ້ອນຮັບການກະທຳທີ່ສະແດງອອກຊຶ່ງມິດຕະພາບ ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ແລະຈີນຫວັງວ່າທັງສອງຝ່າຍ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າ.
ໃນວັນພຸດແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດ ເລື່ອນເວລາ ໃນການຂຶ້ນພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້າຈີນ ມູນຄ່າ 250 ຕື້ໂດລາ ຈາກວັນທີ 1 ໄປໃສ່ວັນທີ 15 ຕຸລາ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດຢູ່ທວິດເຕີໃນຕອນແລງວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ “ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານ ຫຼິວ ເຫ ໄດ້ຂໍໃຫ້ເລື່ອນເວລາອອກໄປເພື່ອການສະ ຫຼອງວັນຄົບຮອບ 70 ປີໃນການສ້າງຕັ້ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ, ໃນວັນທີ 1 ຕຸລານີ້.
ການປະກາດຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກເວັ້ນຜະລິດຕະພັນຈຳນວນນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ຈາກມາດຕະການລົງໂທດຊຸດຕໍ່ໄປທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ ຊຶ່ງຮວມທັງກຸ້ງ ເຄື່ອງ ຈັກຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກມະເຮັງ ນ້ຳມັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສານເຄມີນາໆຊະນິດ.
ບັນດານັກເຈລະຈາລະດັບປານກາງ ມີແຜນຈະປະຊຸມກັນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ເພື່ອກະກຽມການເຈລະຈາລະດັບສູງ ເທື່ອທຳອິດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ ເປັນຕົ້ນມາ.
ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້າ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານສຕີເວນ ມນຸກຊິນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ທ່ານມີຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີ” ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງສາມາດບັນລຸກັນໄດ້ ເພື່ອແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງທາງດ້ານການຄ້າໃນການເຈລະຈາຄັ້ງຈະມາ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເຕືອນວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັກສາ ຫຼືແມ່ນກະທັງຂຶ້ນພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້າຂອງຈີນ.