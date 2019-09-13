ປະທານຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານ ແອລີອັອດ ແອນໂຈ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານຊາລເມ ຄາລີແຊດ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດ ໃນອັຟການິສຖານໄປໃຫ້ການແບບເປີດກວ້າງ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 19 ກັນຍານີ້.
ປະທານຄະນະກຳມະການທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຕ້ອງຕິລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ພອມພຽວ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານ “ໄດ້ປະຕິເສດແບບເດັດຂາດ” ກ່ຽວກັບການໄປປາກົດຕົວຂອງທ່ານຄາລີແຊດຕໍ່ຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ຍອມຮັບຟັງການຮ້ອງຂໍໃຫ້ໄປລາຍງານແລະໃຫ້ການຫຼາຍໆເທື່ອ ກ່ຽວກັບແຜນການສັນຕິພາບໃນອັຟການິສຖານ.
ທ່ານແອນໂຈຂຽນວ່າ “ທະຫານອາເມຣິກັນຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ອັຟການິສຖານ ແລະຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນບໍ່ພໍໃຈກັບລັດຖະບານນີ້ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ລັດຖະສະພາແລະຊາຊົນອາເມຣິກັນຕົກຢູ່ໃນຄວາມມືດບໍ່ຮູ້ເລື້ອງຫຍັງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ ແລະພວກເຮົາຈະຍຸຕິສົງຄາມທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານດັ່ງກ່າວນີ້ແບບໃດ.”
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຍົກເລີກການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບພວກກະບົດຕາລີບານ ທີ່ທ່ານຄາລີແຊດຊຶ່ງເປັນທູດພິເສດຂອງທ່ານ
ໄດ້ພົວພັນມາເກືອບນຶ່ງປີແລ້ວນັ້ນ. ທ່ານທຣຳໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າທ່ານມີແຜນການທີ່ ຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ທ່ານອາສຣາຟ ການີ ແລະພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ແຄ້ມເດວິດຊຶ່ງເປັນບ່ອນຕາກອາກາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃກ້ໆນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແຕ່ໄດ້ຍົກເລີກຍ້ອນມີການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດຮ້າຍແຮງທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ.
ນີ້ແມ່ນໝາຍເກາະເທື່ອທຳອິດໂດຍຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ. ທ່ານແອນໂຈກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການຂອງທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວເພື່ອຢາກໄດ້ຍິນຄຳຕອບກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ທ່ານແອນໂຈຂຽນວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຟັງໂດຍກົງ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນສຳຄັນຂອງລັດຖະບານທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື້ອງອັຟການິສຖານ ເພື່ອຢາກຮູ້ຈັກວ່າ ຂັ້ນຕອນນີ້ ແຕກຫັກລົງແບບໃດ.”
ກ່ອນອອກໝາຍເກາະຮຽກຕົວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ມີການຖາມໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງມໍແກນ ອໍເຕກັສ ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບວ່າທ່ານຄາລີແຊດຢູ່ໃສ. ທ່ານນາງຕອບວ່າ ທ່ານກໍຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນນີ້ແຫຼະ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ຈະຢູ່ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະທ່ານກໍຍັງກຳຕຳແໜ່ງຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບເລື້ອງອັຟການິສຖານຢູ່.