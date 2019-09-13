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ກຳ​ມະ​ການ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສັ່ງ​ໃຫ້ ຫົວ​ໜ້າ​ເຈ​ລະ​ຈາ ສັນ​ຕິ​ພາບ ໃນອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໄປ​ໃຫ້​ການ ຕໍ່​ສະ​ພາ

ທູດ​ພິ​ເສດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ກ່ຽວ​ກັບການ​ສ້າງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຢູ່​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ຊາ​ລ​ເມ ຄາ​ລີ​ແຊດ ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ ໂທ​ໂລ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກາ​ບູ​ລ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 28 ເມ​ສາ 2019.

ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອ​ລີ​ອັອດ ແອນ​ໂຈ ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້ທ່ານ​ຊາ​ລ​ເມ ຄາ​ລີ​ແຊດ ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ປອງດອງຊາດ ໃນອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານໄປ​ໃຫ້​ການແບບ​ເປີດກວ້າງ ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນວັນ​ທີ 19 ກັນ​ຍານີ້.

ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ໃນວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ຕ້ອງ​ຕິ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ພອມ​ພຽວ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ “ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ແບບ​ເດັດ​ຂາດ” ກ່ຽວ​ກັບ​ການໄປ​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄາ​ລີ​ແຊດຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະເທດ ໂດຍ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຟັງ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ໄປ​ລາຍ​ງານແລະ​ໃຫ້​ການ​ຫຼາຍໆ​ເທື່ອ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ທ່ານ​ແອນ​ໂຈຂຽນ​ວ່າ “ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ຢູ່​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ນີ້ທີ່​ປ່ອຍ​ໃຫ້ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ແລະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ມືດ​ບໍ່​ຮູ້​ເລື້ອງ​ຫຍັງ​ກ່ຽວ​ກັບຂັ້ນ​ຕອນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຍຸ​ຕິ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ຍືດ​ເຍື້ອ​ຍາວ​ນານ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ແບບ​ໃດ.”

ໃນ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດນີ້ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິພາບ​ກັບ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ຕາ​ລີ​ບານ ທີ່​ທ່ານ​ຄາ​ລີ​ແຊດຊຶ່ງ​ເປັນ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ທ່ານ

ໄດ້​ພົວ​ພັນ​ມາ​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ປີ​ແລ້ວນັ້ນ. ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າທ່ານມີ​ແຜນ​ການ​ທີ່ ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ອາ​ສ​ຣາ​ຟ ກາ​ນີ ແລະ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ທີ່​ແຄ້ມ​ເດ​ວິດຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຕາກ​ອາກາດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໃກ້ໆ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແຕ່​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ຍ້ອນ​ມີການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກາ​ບູ​ລ.

ນີ້​ແມ່ນ​ໝາຍ​ເກາະ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ຊຶ່ງ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ຜ່ານ​ມາ. ທ່ານ​ແອນ​ໂຈກ່າວ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ເພື່ອຢາກໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ຕອບກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟ​ການິ​ສ​ຖານ.

ທ່ານ​ແອນ​ໂຈ​ຂຽນ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ຟັງ​ໂດຍ​ກົງ ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ເພື່ອ​ຢາກ​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ ຂັ້ນ​ຕອນນີ້ ແຕກ​ຫັກ​ລົງ​ແບບ​ໃດ.”

ກ່ອນ​ອອກ​ໝາຍ​ເກາະ​ຮຽກ​ຕົວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ​ມີ​ການ​ຖາມໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນາງ​ມໍ​ແກນ ອໍ​ເຕ​ກັ​ສ ທີ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ທ່ານ​ຄາ​ລີ​ແຊດ​ຢູ່​ໃສ. ທ່ານ​ນາງ​ຕອບ​ວ່າ ທ່ານ​ກໍ​ຢູ່​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນນີ້​ແຫຼະ ຊຶ່ງ​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ ຈະ​ຢູ່​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ທ່ານ​ກໍ​ຍັງ​ກຳຕຳ​ແໜ່ງ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ຢູ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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