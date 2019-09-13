ຜູ້ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ ເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ສັງກັດພັກເດໂມ ແຄຣັດ ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າ 10 ຄົນ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ໃນການໂຕ້ວາທີແບບມີຊີວິດຊີວາໃນຄືນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍໄດ້ກ່າວຕ້ອງຕິກັນແລະກັນ ໃນຫຼາຍໆບັນຫາ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍກ່າວໂຈມຕີບຸກຄົນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຈະຂັບໄລ່ອອກຈາກທຳນຽບຂາວໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຄືປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍ ທ່ານນາງແຄມາລາ ແຮຣິສ ຊຶ່ງເປັນອະດີດໄອຍະການ ກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີທຣຳວ່າ ພົວພັນໃນເລື້ອງ “ຄວາມກຽດຊັງ ການຂົ່ມຂູ່ ແລະຄວາມຢ້ານກົວ” ແລະໄດ້ເວົ້າຕົວະສິບສອງພັນເທື່ອໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີສອງປີເຄິ່ງ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ເຫດຜົນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ທ່ານທຣຳບໍ່ໄດ້ຖືກຟ້ອງໃນການຂັດຂວາງ ການສືບສວນ ທີ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໃນປີ 2016 ພົວພັນກັບຣັດເຊຍ ກໍຍ້ອນວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ “ກ່າວວ່າປະທານາທິ ບໍດີທີ່ພວມດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍ່ສາມາດຖືກຟ້ອງໃນການກະທຳຄວາມຜິດໄດ້.”
ທ່ານນາງປະກາດວ່າ “ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນແມ່ນດີກວ່ານັ້ນຫຼາຍ.”
ສ່ວນອະດີດສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກລັດເທັກຊັສ ທ່ານເບໂຕ ໂອຣວກ ກ່າວວ່າ ມືປຶນ ທີ່ເມືອງແອລພາໂຊ ລັດເທັກຊັສ ບ້ານເກີດຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຊາວເມັກຊິໂກ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ 22 ຄົນໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫານັ້ນ “ແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂ້າຄົນ ໂດຍປະທານາທິບໍດີຂອງພວກເຮົາ” ຍ້ອນການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ໂດຍຜ່ານຊາຍແດນທາງໃຕ້ທີ່ຕິດກັບເມັກຊິໂກ.
ສະມາຊິກສະພາສູງເອມີ ໂຄລບູຊາ ຈາກລັດມິນເນໂຊຕາ ກ່າວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ “ຈະຕົວະຫຼາຍກວ່າເປັນຜູ້ນຳພາ.”
ຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄະແນນສຽງນຳໜ້າ 3 ຄົນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຄືອະດີດ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ສະມາຊິກສະພາສູງ ເອລິຊາເບັດ ວໍເຣັນ ແລະ ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ຕ່າງກໍໄດ້ພາກັນຕ້ອງຕິທ່ານທຣຳຢ່າງໜັກ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ສອງສະໄໝ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເລື່ອນເວລາໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງແລະໂຣກຄວາມຈຳເຊື່ອມ ແລະປັບປຸງການສຶກສາ ຍ້ອນນະໂຍບາຍທີ່ສ້າງຜົນກະທົບໂດຍລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ມີໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງເວລາໃດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກຳຈັດທ່ານທຣຳແລ້ວ.”
ສ່ວນທ່ານແຊນເດີສ໌ ເອີ້ນທ່ານທຣຳວ່າ “ປະທານາທິບໍດີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດນີ້.”