ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຂອງອີຣ່ານໃນຊີເຣຍ ເພື່ອທຳລາຍການໂຈມຕີທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ໂດຍອັນທີ່ອິສຣາແອລເອີ້ນວ່າ “ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນສັງຫານ” ຂອງອີຣ່ານຕໍ່ອິສຣາແອລ.
ເຖິງແມ່ນອີຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການໂຈມຕີກໍຕາມເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຄັ້ງໃໝ່ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລແລະອີຣ່ານ. ອິສຣາແອລໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ “Iron Dome” ຂອງຕົນ ໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບຊີເຣຍ.
ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ທີ່ອິສຣາແອລໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ເປົ້າໝາຍຂອງອີຣ່ານໃນຊີເຣຍ ເຖິງແມ່ນມີການເຊື່ອກັນວ່າ ອິສຣາແອລເປັນທຳການຜູ້ໂຈມຕີຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງຕໍ່ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ໃນເທື່ອນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈະມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຂຽນລົງທາງທວີດເຕີ້ ທີ່ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການປະຕິບັດງານທີ່ສຳຄັນຂອງກອງທັບແລະເວົ້າອີຣ່ານມີແຜນການທີ່ຈະສົ່ງໂດຣນສັງຫານທີ່ຕິດລະເບີດຈຳນວນນຶ່ງເພື່ອໂຈມຕີອິສຣາແອລ. ທ່ານເຕືອນອີຣ່ານວ່າ “ຈະບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ ຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ.”
ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ພວກໜ່ວຍປະຕິບັດງານຂອງອີຣ່ານ 4 ຄົນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ໄປເຖິງຊີເຣຍ ເພື່ອສົ່ງໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂດຣນກາມີກາເຊຊຶ່ງແຕ່ລະລຳຈະບັນທຸກລະເບີດ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ລາຍງານວ່າ ມີ 5 ຄົນເສຍຊີວິດຮວມທັງນັກລົບ 2 ຄົນຈາກກຸ່ມເຮສໂບລລາ ທີ່ນິຍົມອີຣ່ານ ໃນເລບານອນ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທານໂມເຊນ ເຣຊາຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງອີຣ່ານທີ່ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະທຳການໂຈມຕີແບບນີ້.
ລັດຖະມົນຕີ ໃນຄະນະລັດຖະບານອິສຣາແອລ ທ່ານຊາກີ ແຮງເກີບີ ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລໄດ້ທຳການໂຈມຕີຕາມຄຳແນະນຳຂອງໜ່ວຍສືບລັບ ເພື່ອທັບມ້າງການໂຈມຕີທີ່ພວມຈະມີຂຶ້ນນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງສະຖານທີ່ແຫ່ງນຶ່ງໃນອີຣ່ານຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະຮູ້ວ່າໄດ້ມີການວາງແຜນໂຈມຕີຈາກສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ.
ອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງອິສຣາແອລ ທ່ານຢາກັອບ ອາມີດຣໍ ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລເປັນຫ່ວງເລື້ອງຄວາມສາມາດທີ່ພວມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຂອງອີຣ່ານໃນຊີເຣຍ.