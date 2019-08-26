ຕຳຫຼວດຮົງກົງ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ໄດ້ “ເພີ້ມການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງແບບຜິດກົດໝາຍ” ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມສະມາຊິກສະພານິຍົມປະຊາທິປະໄຕກ່າວວ່າ ມັນແມ່ນການກະທຳ “ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ" ຂອງພວກຕຳຫຼວດ ຫລັງຈາກໄດ້ເກີດການປະທະກັນຢູ່ທີ່ການປະທ້ວງໃນວັນທ້າຍອາທິດທີ 12 ລຽນຕິດ.
ຖະແຫຼງການຂອງຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຈັບ 36 ຄົນ ແລະເວົ້າວ່າ ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງໄດ້ລົ້ມລົງໃນເວລາທີ່ພວກປະທ້ວງແກວ່ງສິ່ງຂອງເຂົ້າໃສ່ຕຳຫຼວດ ພວກຕຳຫຼວດ 6 ຄົນຈຶ່ງຊັກປືນອອກມາ. ນຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ຍິງປືນເຕືອນຂຶ້ນຟ້າ.
ສະມາຊິກສະພາແອນດຣູ ແວນ ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດເປັນຜູ້ທ້າທາຍໃຫ້ພວກປະທ້ວງເຂົ້າຍຶດເອົາທາງສາຍນຶ່ງ ທີ່ຖືກອັດໄວ້ຢູ່ແລ້ວ ແລະການກະທຳຂອງລັດຖະບານແລະຕຳຫຼວດໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງເມື່ອວັນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດຊັງ “ລະຫວ່າງຜູ້ຄົນດ້ວຍກັນ.”
ທ່ານແວນກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂັ້ນສຸດທ້າຍຄວນເປັນຂອງຝ່າຍຕຳຫຼວດ. ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນ.”
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່ພວກເດີນຂະບວນທີ່ແຍກອອກໄປຈາກກຸ່ມໃຫຍ່ສຸດ. ນອກນັ້ນ ຕຳຫຼວດຍັງໄດ້ໃຊ້ທໍ່ສີດນ້ຳຂະໜາດແຮງ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ສີດເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງ.
ພວກປະທ້ວງບາງຄົນ ໄດ້ແກວ່ງດິນຈີ່ເຂົ້າໃສ່ຕຳຫຼວດ ໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນແລະທ່ອນໂລຫະໂຈມຕີເຂົາເຈົ້າ ແລະກໍສີດຜົງຊັກເຄື່ອງໃສ່ພື້ນດິນເພື່ອໃຫຕຳຫຼວດມື່ນ.
ການປະທ້ວງທີ່ສູນກາງການເງິນທີ່ສຳຄັນຂອງເອເຊຍແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຢູ່ທີ່ນັ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ອັງກິດໄດ້ມອບຮົງກົງຄືນໃຫ້ແກ່ຈີນໃນປີ 1997. ພວກປະທ້ວງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນເດີນຂະບວນຍ້ອນອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມອງເຫັນວ່າ ເປັນການຊຸດໂຊມລົງຂອງສິດທິຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ “ປະເທດດຽວ ສອງລະບົບ” ທີ່ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກປັກກິ່ງໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມດິນແດນດັ່ງກ່າວ.
ພວກປະທ້ວງບາງຄົນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ຮຸນແຮງ ຍ້ອນລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ສະໜອງຕອບຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.