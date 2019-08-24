ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

​ພວກ​ຜູ້​ນຳ ຢູ​ໂຣບ ກຽມ​ຮັບ​ມື ກັບ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ກ່ອນກອງ​ປະ​ຊຸມ ສຸດຍອດ​ກຸ່ມຈີ 7

​ເມືອງ​ບີ​ອາ​ຣິດ ກຽມ​ຕ້ອນ​ຮັບ ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຈີ 7 ຊຶ່ງ​ຈະ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ ໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດນີ້
Embed
​ເມືອງ​ບີ​ອາ​ຣິດ ກຽມ​ຕ້ອນ​ຮັບ ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຈີ 7 ຊຶ່ງ​ຈະ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ ໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດນີ້

No media source currently available

0:00 0:02:35 0:00
ລິງໂດຍກົງ

​ເມືອງ​ບີ​ອາ​ຣິດ ກຽມ​ຕ້ອນ​ຮັບ ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຈີ 7 ຊຶ່ງ​ຈະ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ ໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດນີ້

ປະ​ເທດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ແລະ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ​ຂອງ​ໂລກ ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ຊື່ “ກຸ່ມ 7 ປະ​ເທດ” ຫຼືກຸ່ມຈີ 7 ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ ຂອງ​ຕົນ​ ທີ່ເມືອງບີ​ອາ​ຮິດ ໃນ​ເຂດ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ແອັດ​ແລນ​ຕິກ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ຊຶ່ງ​ເປັນທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ​ໃນ​ການຂີ່ກະ​ດານ​ຕ້ານ​ຄື້ນ​ຫຼືເຊີບ​ຟິງ.

​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຈີ 7 ຈະ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ທາງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ທີ່​ຮີບ​ດ່ວນ​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ ແຕ່​ຍັງ​ຈະຮັບ​ມືກັບ​ອາ​ລົມ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ​ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ໂລ​ກາ​ພິ​ວັດ ການ​ເອົາ​ທ່າ​ທີ​ ແບບ​ຕ້ອງ​ຕິ​ພັນ​ທະ​ມິດ.

​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ສຸກເພື່ອ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທ່ານ​ໄດ້​ຂູ່​ວ່າ​ຈະ​ເກັບພາ​ສີ​ເຫຼົ້າ​ແວັງ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່​ງ ແຕ່​ຂະ​ນະ​ດ​ຽວ​ກັນ ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທີ່​ໃຫ້​ດອກ​ອອກ​ຜົນ​ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ໂລກ.

ທ່ານ​ນາງ Karoline Postel-Vinay ​ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ສ​ະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະຍາ​ສາດ​ໂພ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປາ​ຣີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ກ່າວ​ວ່​າ “ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຝ​ຣັ່ງ ​ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ຫ່ວງ ແລະ​ທ່ານ​ເອັມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາ​ກ​ຣົງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບແລະ​ທີມ​ງານ​ກຸ່ມ​ຈີ 7 ຂອງ​ທ່ານພວມ​ກະ​ກຽມໃຫ້​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍກ່ອນ​ໜ້າ​ການ​ເດີນ​ທາງໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ.”

ທ່ານ​ນາງ Postel-Vinay ກ່າ​ວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ຄິດ​ວ່າ ທ່ານ​ມາກ​ຣົງ ຊຶ່ງ​ເປັນປະ​ທານ​ວຽນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ໃນ​ປີນີ້ ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ທາງ​ເອົາ​ວິ​ທີ​ການ​ໃໝ່ ສຳ​ລັບ​ກອງປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ໃນ​ປີນີ້ ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ ກັບ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ. ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຈີ 7 ທີ່​ເມືອງ​ຊາ​ເລີ​ວົວ ໃນ​ແຂວງ​ເກ​ເບັກ​ ປີກາຍນີ້ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ​ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ຈະ​ຍຸ​ຕິ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າກັບ​ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຈີ 7 ແລະ​ເວົ້າ​ດູ​ຖູກ​ເຈົ້າ​ພາບ ນາ
ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຈັ​ສ​ຕິນ ທ​ຣູ​ໂດ​ແຫ່ງ​ກາ​ນາ​ດາ ໂດຍ​ເອີ້ນ​ທ່ານ​ວ່າ ເປັນ​ຜູ້ທີ່ “​ຮູ້ ​ສຶກ​ຈຽມ ຕົວ​ແລະ​ສຸ​ພາບ ຫຼື meek and mild” ຢູ່​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້.

ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ທ​ຣູ​ໂດ ທີ່​ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ຕໍ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ນັ້ນ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ ໄດ້​ຍັງ​ຖອ​ນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ຖະ​ແຫຼງ​ ການ​ຮ່ວມ ປີ 2018 ຂອງ​ກຸ່ມຈີ 7.

ທ່ານ​ມາກ​ຣົງ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານີ້​ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປາ​ຣີວ່າຈະ​ບໍ່​ມີ​ຖ​ະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ປີນີ້. ທ່ານ​ສະເໜີ​ແນະ​ວ່າ ການ​ບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກັນ​ແມ່ນ​ພົວ​ພັນ​ລ​ະ​ຫວ່າງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ແລະຜູ້​ນຳ​ຄົນ​ອື່ນໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນໆ​ເຊັ່ນ​ເລື້ອງ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ແມ່ນ​ເຫດ​ຜົນ​ໃນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ.

ນີ້​ຈ​ະ​ເປັນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຈີ 7 ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG