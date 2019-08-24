ຝຣັ່ງ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຕໍ່ຈະຂັດຂວາງ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະພາບຢູໂຣບແລະບຣາຊີລ ໃນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງໄຟປ່າໃນເຂດປ່າດົງດິບຂອງອາເມຊອນ.
ໃນຖານະຜູ້ນຳພາຂອງຄື້ນຟອງແຫ່ງຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ພວມເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຂອງຢູໂຣບ ນັ້ນ ຖະແຫຼງການຂອງປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງທີ່ອອກໃນວັນສຸກວານນີ້ກ່າວວ່າ “ການຕັດສິນໃຈແລະຖະແຫຼງການຂອງບຣາຊີລ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດຜ່ານມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ປະທານາທິບໍດີຈາອີ ໂບລໂຊນາໂຣໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວ ທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ພັນທະຂອງທ່ານ ໃນເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດ ຫຼືການເຂົ້າຮ່ວມພົວພັນໃນເລື້ອງຊີວະນາໆພັນ.”
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກ ການກະທຳຂອງບຣາຊີລເອງຝຣັ່ງຈຶ່ງໄດ້ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບຫຼືອີຢູ “ໃນຮູບແບບປັດຈຸບັນ” ກັບກຸ່ມບັນດາປະເທດໃນອາເມຣິກາໃຕ້ ຊຶ່ງມີຮວມທັງ ບຣາຊີລ ອາເຈັນຕິນາ ປາຣາໄກວ ແລະອູຣູໄກວ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄອຣ໌ແລນ ທ່ານເລໂອ ວາຣັສກາ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ ພວກຕົນສະໜັບສະໜຸນການເອົາທ່າທີຂອງຝຣັ່ງ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມຈີ 7 ຢູ່ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນ ຍ້ອນເລື້ອງໄຟປ່າ ປະທານາທິບໍດີບຣາຊີລໃນວັນສຸກວານນີ້ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະສົ່ງທະຫານໄປຊ່ວຍມອດໄຟໃນເຂດອາເມຊອນ.
ທ່ານໂບລໂຊນາໂຣ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ເວລາໃດພວກທະຫານຈຶ່ງຈະເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການມອດໄຟປ່າ ແຕ່ກໍສະເໜີແນະວ່າ ຈະມີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.
ໄຟປ່າຫຼາຍພັນແຫ່ງກຳລັງລຸກໄໝ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າດົງດິບທີ່ປຽກຊຸ່ມຂອງອາເມຊອນ ຊຶ່ງຈະທຳລາຍບໍລິເວນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາທີ່ທົດແທນບໍ່ໄດ້.
ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີໂບລໂຊນາໂຣ ໄດ້ກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງວ່າ “ມີແນວຄິດແບບຫົວເມືອງຂຶ້ນ” ທີ່ເວົ້າວ່າໄຟປ່າໃນເຂດອາເມຊອນ ຄວນຈະເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນສຸດ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມຈີ 7.
ທ່ານໂບລໂຊນາໂຣ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ການສະເໜີແນະຂອງປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງທີ່ວ່າບັນຫາອາເມຊອນຈະຖືກນຳຂຶ້ນມາຫາລືຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມຈີ 7 ໂດຍປາສະຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ໄດ້ເຕືອນໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວຄິດແບບຫົວເມືອງຂຶ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມແລ້ວສຳລັບສັດຕະວັດທີ 21.”