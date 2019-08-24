ສົງຄາມການຄ້າ ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະປັກກິ່ງ ໄດ້ທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມໃນວັນສຸກ ວານນີ້.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດຈະເກັບພາສີຕື່ມອີກຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງຈີນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ເອີ້ນການປະກາດຂຶ້ນພາສີຂອງຈີນໃນວັນສຸກວານນີ້ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງອາເມຣິກັນ 75 ພັນລ້ານໂດລານັ້ນວ່າ “ມີຈຸດປະສົງທາງການ ເມືອງ” ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຕອບໂຕ້ຄືນ ໂດຍການຂຶ້ນພາສີ 25 ເປີເຊັນເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຕໍ່ສິນຄ້າແລະຜະລິດຕະ ພັນຂອງຈີນ ໃນມູນຄ່າ 250 ພັນລ້ານໂດລາ ຂຶ້ນເປັນ 30 ເປີເຊັນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ປະກາດຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ວ່າ ພາສີສຳລັບສິນຄ້າຈີນທີ່ຍັງເຫຼືອໃນມູນຄ່າ 300 ພັນລ້ານໂດລານັ້ນກໍຈະຂຶ້ນຈາກລະດັບ 10 ເປີເຊັນເປັນ 15 ເປີເຊັນ.
ການເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ມີກຳນົດວ່າຈະເລີ້ມຄືນອີກ ທີ່ວໍຊິງຕັນໃນເດືອນໜ້ານີ້.
ວິທະຍຸວີໂອເອໄດ້ຖາມປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ່ານຍັງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວດຳເນີນຕໍ່ໄປຫຼືບໍ່?
ປະທານາທິບໍດີທຣຳຕອບ ກ່ອນຂຶ້ນເຮລີຄອບເຕີປະຈຳຕຳແໜ່ງ ເພື່ອເລີ້ມການອອກເດີນ ທາງໄປຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຈີ 7 ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ ໂດຍກ່າວວ່າ “ໃນເວລານີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຢາກເຮັດແບບນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເປີດກວ້າງສະເໝີສຳລັບການເຈລະຈາ.”
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ “ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບໍລິສັດອາເມຣິກັນ ເລີ້ມຊອກຫາທາງເລືອກສຳລັບຈີນໃນທັນທີ” ຫລັງຈາກປັກກິ່ງປະກາດວ່າ ຕົນຈະເລີ້ມຂຶ້ນພາສີຕໍ່ສິນຄ້າອາເມຣິກັນ 75 ພັນລ້ານໂດລາ ແລະເລີ້ມເກັບພາສີລົດໂອໂຕອາເມຣິກັນຄືນອີກ 25 ເປີເຊັນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຂຶ້ນພາສີຂອງສະຫະລັດໃນວັນທີ 1 ກັນຍານີ້.
ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ຫຼາຍໆຄັ້ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດກ່າວວ່າ ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ ຄວນນຳເອົາການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາປະເທດ.