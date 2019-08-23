ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານອາເລັກເຊ ນາວາລນີ ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າໂຄສົກຍິງຂອງທ່ານ.
ທ່ານໄດ້ຖືກຄຸກ 30 ມື້ ຍ້ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເດີນຂະບວນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການບໍ່ຍອມໃຫ້ຜູ້ສະໝັກພັກຝ່າຍຄ້ານເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຈະມາ.
ທ່ານນາວາລນີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກມາແລ້ວ 10 ກວ່າເທື່ອໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມານີ້.
ໃນລະຫວ່າງການຖືກຄຸກເປັນເວລານຶ່ງເດືອນນັ້ນ ທ່ານນາວາລນີ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮັບການພະຍາບານ ຍ້ອນເປັນໃນອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ໂຮກພູມແພ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ທ່ານໄດ້ອອກໂຮງໝໍ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍກັບຄືນໄປເຂົ້າຄຸກອີກ.
ທ່ານເລໂອນິດ ວອລກອຟ ທີ່ປຶກສາຄົນສຳຄັນສຸດຂອງທ່ານນາວາລນີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ທ່ານກໍໄດ້ເປັນໂຮກພູມແພ້ແບບດຽວກັນຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກຂັງຢູ່ຫ້ອງດຽວກັນ ກັບທີ່ທ່ານນາວາລນີໄດ້ຖືກຂັງເມື່ອເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ “ສືບສວນຢ່າງຈິງຈັງ ເບິ່ງມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ທີ່ສູນກາງຄຸມຂັງດັ່ງກ່າວ.