ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງວ່າ “ມີແນວຄິດ ແບບຫົວເມືອງຂຶ້ນ” ທີ່ເວົ້າວ່າ ໄຟປ່າໃນເຂດອາເມຊອນ ຄວນຈະເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນສຸດ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມຈີ 7.
ທ່ານໂບລໂຊນາໂຣ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ການສະເໜີແນະຂອງປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງທີ່ວ່າບັນຫາອາເມຊອນຈະຖືກນຳຂຶ້ນມາຫາລືຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມຈີ 7 ໂດຍປາສະຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ໄດ້ເຕືອນໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວຄິດແບບຫົວເມືອງຂຶ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມແລ້ວສຳລັບສັດຕະວັດທີ 21.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ປະເທດຕ່າງໆທີ່ສົ່ງເງິນໄປຊ່ວຍເຂດອາເມຊອນຂອງບຣາຊີລ ບໍ່ແມ່ນເຮັດໄປຍ້ອນການກຸສົນ ແຕ່ “ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະແຊກແຊງເຂົ້າໃນອະທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ.”
ໄຟປ່າຫຼາຍພັນແຫ່ງກຳລັງລຸກໄໝ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າດົງດິບທີ່ປຽກຊຸ່ມຂອງອາເມຊອນ ຊຶ່ງຈະທຳລາຍບໍລິເວນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາທີ່ທົດແທນບໍ່ໄດ້.
ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ເຮືອນຂອງພວກເຮົາກຳລັງລຸກໄໝ້ເປັນໄຟ ຖ້າເວົ້າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ. ປ່າດົງດິບເຂດອາເມຊອນ ແມ່ນປອດທີ່ຜະລິດທາດອອກຊີເຈັນ 20
ເປີເຊັນຂອງໂລກກຳລັງລຸກເປັນແປວໄຟ. ມັນເປັນວິກິດການລະຫວ່າງປະເທດ.”
ຮູບພາບຈາກດາວທຽມຂອງສະຫະລັດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວັນຈາກໄຟປ່າຫຼາຍພັນແຫ່ງທີ່ພວມລຸກໄໝ້ຢູ່ໃນເຂດອາເມຊອນນັ້ນ ປົກຄຸມອາເມຣິກາໃຕ້.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກິວເຕເຣັສ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍແລະກອງປະຊຸມສັງຄະຣາດສຳລັບເຂດ ອາເມຣິກາລາຕິນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ໄຟດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂລກ ເອົາມາດຕະການໃນທັນທີເພື່ອປົກປ້ອງເຂດອາເມຊອນ.
ສະຖາບັນອະວະກາດແຫ່ງຊາດຂອງບຣາຊີລ ລາຍງານໃນອາທິດນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ແນມເຫັນໄຟປ່າປະມານ 73,000 ແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ລຸກໄໝ້ຢູ່ໃນເຂດອາເມຊອນປີນີ້ເພີ້ມຂຶ້ນ 83 ເປີເຊັນ ຈາກໄລຍະ 8 ເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2018.
ພວກອະນຸລັກທຳມະຊາດ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣໂດຍກ່າວວ່າເປັນຜູ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກຊາວໄຮ່ຊາວນາແລະອື່ນໆຈູດເຜົາປ່າເພື່ອການພັດທະນາ ແລະລ້ຽງສັດ.