ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເຕືອນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຕົນ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາຫຼືການປະເຊີນໜ້າ” ກັບສະຫະລັດໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໃຫ້ “ເວລາພຽງພໍ” ແກ່ວໍຊິງຕັນເພື່ອປ່ຽນແປງທ່າທີກ່ຽວກັບການເຈລະຈານິວເຄລຍທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມານັ້ນ.
ໃນຄຳເຕືອນ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີ ນັ້ນ ທ່ານນີ ຢອງ ໂຮ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ ມັນຈະເປັນ “ການຄຳນວນທີ່ຜິດພາດ” ຖ້າວໍຊິງຕັນຫາກທຳການລົງໂທດເພີ້ມຕື່ມຕໍ່ພຽງຢາງ.
ທ່ານນີກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງ ໃນການອະທິບາຍໄປແລ້ວ ພຽງພໍທີ່ຝ່າຍສະຫະລັດ ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ໃຫ້ເວລາພຽງພໍໃນຄວາມອົດທົນທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ພ້ອມເຮົາພ້ອມແລ້ວ ທັງການເປີດການເຈລະຈາແລະການປະເຊີນໜ້າ.”
ຄຳເຕືອນດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ “ຍັງຈະສືບຕໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ສະຫະລັດ” ເປັນເວລາອີກດົນນານ.
ນີ້ແມ່ນຮ່ອງຮອຍອັນຫຼ້າສຸດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອອາດຍັງຈະບໍ່ເປີດການເຈລະຈາໃນໄວໆນີ້ ທັງໆທີ່ໃຫ້ສັນຍານວ່າຕົນຈະດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກການຊ້ອມລົບຮອບຫຼ້າສຸດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນອາທິດນີ້.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍາກັບທ່ານ ຢູ່ໃນຈົດໝາຍສ່ວນຕົວວ່າ ຈະຢຸດເຊົາໃນການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ແລະເລີ້ມການເຈລະຈາເວລາໃດທີ່ການຊ້ອມລົບຮ່ວມສິ້ນສຸດລົງ.
ການຊ້ອມລົບໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາ ເກົາຫຼີເໜືອຊ້ຳພັດຈົ່ມທຸກວ່າ ການຊ້ອມລົບໄດ້ມີຂຶ້ນແລ້ວ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຕໍ່ການທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ຂໍຊື້ເຮືອບົນລົບຈາກສະຫະລັດ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງທ່ານໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດນີ ຍັງໄດ້ຕ້ອງຕິລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ທີ່ໄດ້ກ່າວເມື່ອໄວໆມານີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ ການລົງໂທດທີ່ໜັກທີ່ສຸດ “ໃນປະຫວັດສາດ” ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ.