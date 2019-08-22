ຈີນໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນຂອງກົງສຸນອັງກິດໃນຮົງກົງ ໄດ້ຖືກກັກໂຕໄວ້ 15 ມື້ ຍ້ອນຖືກກ່າວຫາວ່າ ລະເມີດກົດໝາຍຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.
ພະນັກງານ ໄຊມອນ ເຊັງ (Simon Cheng) ອາຍຸ 28 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບຕາມທີ່ມີການກ່າວຫາຂອງຕຳຫຼວດເຊັນ ເຊນ ເມື່ອຄືນວັນທີ 8 ສິງຫາຜ່ານມາໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງກັບຄືນ ຈາກການໄປເຮັດທຸລະກິດຢູ່ທີ່ເມືອງດັ່ງກ່າວຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງຄອບຄົວລາວ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນໜ້າເຟສບຸກ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ອອກມາໃຫ້ການຢືນຢັນ.
ແຟນຂອງທ່ານເຊັງ ທີ່ມີນາມສະກຸນວ່າ ລີ ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນຮົງກົງວ່າ ຂໍ້ຄວາມທີ່ນາງໄດ້ຮັບຈາກແຟນຂອງນາງເທື່ອສຸດທ້າຍ ກໍແມ່ນລຸນຫຼັງອອກຈາກລົດໄຟຄວາມໄວສູງແລ້ວ ລາວກໍຈະໄປບ່ອນກວດພາສີ ທີ່ສະຖານີເກົາລູນຕາເວັນຕົກ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນກວດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຈີນອະນຸຍາດໃຫ້.
ນາງລີ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍຫຍັງເພີ້ມຕື່ມ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນເລື້ອງຄວາມປອດໄພ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ທ່ານເຊັງໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດຈີນຈັບໂຕໄປຈາກສະຖານີເກົາລູນຕາເວັນຕົກ ແລະຜູ້ກ່ຽວຖືກຂັງຢູ່ໃສນັ້ນ ຍັງບໍ່ຮູ້ກັນເທື່ອ.
ຄອບຄົວຂອງລາວຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການໃດໆຈາກບ່ອນຄຸມຂັງ ຊຶ່ງກົດໝາຍຈີນຄວນຈະສົ່ງໄປໃຫ້ທາງຄອບຄົວ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງຄົວຜູ້ກ່ຽວ.
ຖະແຫຼງການຂອງຄອບຄົວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ສຶກໝົດຫວັງ ແລະເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບໄຊມອນ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ໄຊມອນສາມາດເດີນທາງກັບຄືນໄປຮົງກົງໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການຈັບກຸມທ່ານເຊັງນັ້ນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານເກັງ ຊວງ ກ່າວຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ້າວເຊັງ ເປັນພົນລະເມືອງຂອງຮົງກົງ ແລະການຈັບກຸມຜູ້ກ່ຽວ ແມ່ນເປັນເລື້ອງພາຍໃນ ບໍ່ແມ່ນການຂັດແຍ້ງທາງດ້ານການທູດ.
ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຈີນ ກໍບໍ່ຍອມເສຍເວລາໃດໆເລີຍ ໂດຍຊີ້ໃສ່ວ່າເປັນຍ້ອນລັດຖະບານອັງກິດ.